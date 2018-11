Ferdinand Schwartz: Vom Coldplay-Support zum Solo-Künstler

Manche Geschichten schreibt einfach nur das Leben. Wie die Geschichte von Ferdinand Schwartz. Im Juni vergangenen Jahres besucht der junge Mann mit Freunden ein Coldplay-Konzert in München. Wie mehrere Tausend andere auch. Doch der Nürnberger hat eine Mission: Er möchte zu Coldplay-Frontmann Chris Martin auf die Bühne. Deshalb hält Ferdinand Schwartz ein Schild hoch, auf dem steht: "Can I play ‚Everglow‘ for you?"

Der Plan geht auf. Der Coldplay-Sänger holt den damals 19-Jährigen auf die Bühne. Zusammen performen sie "Everglow". Chris Martin singt, Ferdinand Schwartz spielt am E-Piano. Ein Moment, der viral um die Welt geht. Auf Facebook haben sich den Auftritt bis heute fast 54 Millionen Menschen angesehen.

"Das ist nach wie vor ziemlich unbegreiflich. Das ist eine Zahl, die man sich nicht vorstellen kann. Auf der Straße erkennt mich zwar niemand durch dieses Video, aber wenn ich zum Beispiel auf eine Feier gehe, sind da immer Leute, die ziemlich sicher das Video kennen." Ferdinand Schwartz, Musiker

Auch sonst ist die Resonanz riesig. Zeitungen, Radio- und Fernsehsender melden sich bei dem jungen Nürnberger. Und alle wollen wissen: "Wie ist es, mit Chris Martin auf der Bühne zu stehen?" Ferdinand Schwartz erzählt gern und nutzt die plötzliche Bekanntheit gleichzeitig auch für die eigene Karriere.

"Ich erzähle die Geschichte nach wie vor gern, wie der Auftritt mit Coldplay war. Das ist ja schön, wenn mich jemand fragt. Aber jetzt allmählich habe ich auch persönlich mit der Geschichte abgeschlossen und versuche, mich als eigenständiger Künstler zu etablieren." Ferdinand Schwartz, Musiker

Basteln an der Karriere

Am Nürnberger Dutzendteich dreht der Musiker mit ein paar guten Freunden im Herbst 2017 sogar ein "Everglow"-Video. Ferdinand Schwartz sitzt am Ende eines langen Stegs, der in den See hineinreicht, an einem Klavier. Erstmals spielt er nicht nur, er singt auch. Das Video haben sich mittlerweile mehr als 74.000 Menschen angesehen.

Doch das ist nicht das einzige Projekt von Ferdinand Schwartz. Mitte September veröffentlicht er sein erstes eigenes EP-Album mit dem Titel "Goldfish Paradise". Darauf ist auch der Song "We Got Lost" zu hören, zu dem aktuell ein Musik-Video entsteht. Seine Musik beschreibt Schwartz im Gespräch mit dem BR so: "Schon in die Richtung Pop mit Einflüssen aus Funk, Jazz, RnB und Soul."

Der 20-Jährige arbeitet an seiner Musikkarriere. In Köln studiert er im zweiten Jahr das Fach "Jazzklavier". In Bremen probt und arbeitet er mit einer seiner Bands. In seiner Heimatstadt Nürnberg gastiert er für Auftritte als Band- und Solo-Künstler. Das mit dem Schlafen kriege er trotz des Dauer-Pendelns inzwischen ganz gut hin, sagt er. Vor ein paar Monaten sei das noch anders gewesen.

Der nächste Schritt

Was kaum einer weiß: Ferdinand Schwartz ist bereits seit zwei Jahren selbstständiger Musiker. "Ich mache das also hauptberuflich", erzählt er. "Aber ich sehe es nicht als Job, weil es einfach zu viel Spaß macht."

Spaß macht ihm auch der aktuelle Video-Dreh zum Song "We Got Lost". Hinter der Kamera stehen jetzt allerdings nicht mehr Freunde, sondern eine professionelle Agentur aus Bremen. Die Statisten aber kommen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Franca Brenneis und Joshua Käßmann zum Beispiel haben mit dem 20-Jährigen Abitur gemacht. Sie spielen die Hauptrollen im "We Got Lost"-Video.

"Wir spielen ein Liebespaar, das zunächst auf Wolke 7 schwebt und sich im Verlauf des Videos immer weiter auseinanderlebt." Joshua Käßmann, Freund und Statist

Kleine Ursache, große Wirkung

Ein Spontan-Auftritt mit Coldplay-Sänger Chris Martin hat es überhaupt möglich gemacht, dass die Öffentlichkeit vor mehr als einem Jahr so schnell von Ferdinand Schwartz Notiz genommen hat. Das ist dem sympathischen, jungen Mann durchaus bewusst und dafür ist er dankbar. Den ganz großen Durchbruch aber möchte er selbst aus eigener Kraft schaffen. Mit viel Fleiß und einfach guter Musik. Der Musik-Video-Dreh zu "We Got Lost" ist dafür ein weiterer Baustein.