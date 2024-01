Ferdi aus Würzburg: Ein Kind und die Freude am Schach

Ein typischer Wochenendmorgen im Leben von Ferdinand Alm beginnt so: Der Fünfjährige wacht auf und springt zu Hause in Würzburg-Versbach aus den Federn. Aus dem Bett geht’s gleich ans Schachbrett. Der Junge baut die Figuren auf, spielt Partien gegen sich selbst und probiert Spielzüge aus. "Ich hab am liebsten Weiß, auch wenn ich alleine spiel. Denn am liebsten fang’ ich an", sagt Ferdinand. Aber noch lieber als alleine spielt er mit seinem Papa.

Der Sohn bringt den Vater zum Schach zurück

Vater Christopher Alm lächelt, als er davon erzählt, wie das angefangen hat mit der Begeisterung seines Sohnes. Die Schachliebe von Ferdinand hat vor fünf Monaten mit einer Zufallsbegegnung begonnen. Im Sommerurlaub im Allgäu war das, beim Familienspaziergang am Hopfensee. "Wir sind an einem Freiluftschach direkt am See vorbeigekommen", erzählt Christopher Alm. "Ferdi ist auf die Figuren zugesteuert, hat ein paar hin und her bewegt und beschlossen: So, ich lerne jetzt Schach!"