Feministische Stadtrallye bei 30. Schweinfurter Frauenwochen

Frauen verdienen im Durchschnitt 18 Prozent weniger als Männer, erklärt Heide Wunder. Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen sei ein Beispiel für Diskriminierung von Frauen. Heide Wunder ist die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schweinfurt und Hauptorganisatorin der 30. Schweinfurter Frauenwochen. Heuer hat die Veranstaltungsreihe 30. Jubiläum. Das Programm beginnt jetzt am 4. März reicht von Online-Vorträgen bis hin zu einer Rallye durch die Stadt.

30 Veranstaltungen in drei Wochen

Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe ist eine feministische Online-Kunstausstellung junger Frauen geplant. Mit den Kunstwerken soll unter anderem der Blick junger Frauen auf den Feminismus in der heutigen Zeit in ihrer Gesellschaft gezeigt werden.

Außerdem soll es eine Stadtrallye zu feministischen Themen im Stadtgebiet Schweinfurt geben. Dazu müssen die Teilnehmenden Rätsel und Aufgaben im Stadtgebiet lösen. Über drei Wochen verteilt stehen 30 Veranstaltungen auf dem Programm. Dazu zählt auch ein Online-Vortrag "Welche besonderen Folgen hat der Klimawandel für Frauen". Die Veranstaltungen sind zum Teil kostenlos. Neben Frauen dürfen auch Männer daran teilnehmen, sagt Wunder. Altersbegrenzungen gibt es nicht.

Abschluss mit einem Frauengottesdienst in der St. Michael Kirche

Am Sonntag, den 27. März, enden die Frauenwochen mit einem ökumenischen Frauengottesdienst "Handle with Care" in der Kirche St. Michael. Die Frauenwochen werden vom Frauenplenum veranstaltet, ein Zusammenschluss Schweinfurter Frauengruppen, -Organisationen, -Initiativen und -Verbänden.

Ziel: Frauen ermutigen, gegen Diskriminierungen anzukämpfen

Ziel der Frauenwochen ist es, Frauen Mut zu machen, gegen alltägliche Diskriminierungen anzukämpfen und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Neben der schon genannten Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen sagt Heide Wunder mit Blick auf die Corona-Pandemie: "Die Hauptlast der Sorgearbeit in der Corona-Pandemie wird von Frauen getragen, sie managen Haushalt, Home Schooling, Homeoffice und teilweise auch noch die Pflege von Eltern oder Schwiegereltern". Für beschäftigte Mütter mit Kindern bis zwölf Jahren sei die für Job, Pendeln, Kinderbetreuung und Haushalt aufgewendete Zeit im Frühjahr 2020 um acht Stunden gestiegen – bei Vätern nur um drei.