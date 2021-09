Felssturz mit Ansage - das AlpSenseRely-Projekt

Der Geologe Michael Krautblatter und sein Team sind seit dem Herbst 2020 auf dem knapp 2600 Meter hohen Hochvogel im Allgäu aktiv. Sie bestücken den Gipfel mit sensiblen Mess-Instrumenten. Die Hälfte des Gipfels wird ins Tal stürzen, aber niemand weiß wann.

Staubwolke wird wohl mehrere Stunden das Tal einhüllen

260.000 Kubikmeter Gestein, dass ins Hinterhornbachtal, einem Seitental des Lechtals – oder auf die Allgäuer Seite hinabstürzen. Man weiß halt nicht, wann es losgeht und wie groß die Staubwolke sein wird, die dann das Allgäu oder das Lechtal für mehrere Stunden einhüllen wird. Die größte Gefahr besteht für Wanderer und Bergsteiger, die immer noch den gesperrten Bäumenheimer Weg gehen – und die sich am Tag X dann im Bereich des Hochvogels aufhalten.

Mit Technik Muren und Felsstürze vorhersagen

Mit der Technik lässt sich auch an anderen Stellen in den Alpen ein Felssturz oder eine Mure vorhersagen. Der Geologe Michael Krautblatter sagt, es gibt in Bayern 10-15 Geröll-Rinnen, die für bewohnte Gebiete gefährlich werden können. Die ließen sich über Systeme wie am Hochvogel überwachen. Im Falle seines Gefahrenberges erhält er eine SMS-Nachricht, wenn der Fels sich um Millimeter verschiebt.

Murenabgänge wie in Berchtesgaden im Juli lassen sich mit der Technik nicht verhindern, aber bewohnte Gebiete könnten mit seiner Technik vier Stunden vor einem erwarteten Murgang gewarnt werden.

Muren haben mit dem Klimageschehen zu tun

Am Plansee hat er nachgewiesen, dass die Muren in den letzten 20-30 Jahren einen Höchststand erreicht haben. „Wir haben einen Bohrkern von 4.000 Jahren im Plansee geteuft, der uns zeigt, dass die gestiegene Murenaktivität mit unserem Klimageschehen in Verbindung steht.“ Dass die Berge fragiler werden, weil immer mehr Geröll ins Tal geschwemmt wird, bestätigt er nicht – aber die Starkregen treten mit immer größeren Regenmengen auf lokal begrenztem Gebiet auf. Wenn man hier bekannte Gerinne technisch überwacht, lasse sich die Sicherheit der Bewohner in den Tälern erhöhen.

Die Höllentalklamm sicherer machen

Was für die Bewohner eine Gefahr ist, ist der Moment, wo sehr viel Gestein oder sehr viel Wasser unkontrolliert ins Tal stürzen. Das ist möglich, wenn tonnenschwere Felsen in Bewegung kommen – im Bereich der Höllentalklamm setzen die Forscher ein Laser-System ein, mit dem sie zwei Mal im Jahr die Klamm scannen und so vorhersagen, wenn sich große Felsbrocken bewegen.

In der Klamm unterhalb der Zugspitze beobachtet der Geologe einige Felstürme, die sich Jahr für Jahr um Zentimeter bewegen – wenn die über eine Kante abkippen und bei einem Starkregen in Bewegung kommen, kann das eine Flutwelle im Tal auslösen. Die Technik soll die Höllentalklamm sicherer machen – und ist auch in anderen touristischen Hotspots möglich, um die Sicherheit zu erhöhen.

Mit der Warn-SMS Gefahren ankündigen

Bei einer Tagung in der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus hat Geologe Michael Krautblatter jetzt mit Geologen aus Tirol, Salzburg, Südtirol und der Bergwacht diskutiert, wie die Warn-SMS den Weg in die öffentlichen Informationsketten bei Gefahrenlagen findet. Von der Forschung am Hochvogel weiß er, dass nicht jedes Messinstrument und jede Satellitenüberwachung erforderlich ist. Aber die dort gewonnenen Erfahrungen helfen mit, dass die Frühwarnsysteme des Landesamts für Umwelt und des Katastrophenschutzes in Bayern punktgenau mit Informationen bestückt werden können.