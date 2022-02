Felssturz bei Bad Berneck: B303 für mehrere Wochen gesperrt

Wegen eines Felssturzes oberhalb der Bundesstraße muss die B303 bei Bad Berneck im Landkreis Bayreuth ab Montag für voraussichtlich drei Wochen gesperrt werden. Wie ein Sprecher des Staatlichen Bauamts Bayreuth dem BR mitteilte, gehe man derzeit davon aus, dass wegen des Sturms zunächst Bäume entwurzelt worden waren. Dadurch seien mehrere Felsblöcke etwa zehn Meter tief abgerutscht.

B303 nach Felssturz gesperrt

Teile dieser abgestürzten Felsen seien in einem Fangnetz gelandet, das oberhalb der Bundestraße befestigt ist. Weitere Felsstücke würden am Rand eines alten Steinbruchs liegen. "Es ist ein Glücksfall, dass kein Fels auf der Straße gelandet ist", so der Sprecher des Bauamts.

Der Vorfall hatte sich bereits in den Morgenstunden des vergangenen Samstags nahe des westlichen Ortsausgangs von Bad Berneck ereignet. Dabei war ein Baum auf die Straße gestürzt. Niemand wurde verletzt.

Geologen untersuchen Lage vor Ort

Weitere Vorkommnisse dieser Art könnten aufgrund der aktuellen Wetterlage nicht ausgeschlossen werden, teilt das Staatliche Bauamt weiter mit. Aktuell untersuchen Geologen die Lage vor Ort.

Die Umleitung des Verkehrs ist ausgeschildert. Sie erfolgt von Bad Berneck über die Staatsstraße 2460 und die Kreisstraße BT46 zur Anschlussstelle "Bindlacher Berg“ und weiter über die A9 zur Anschlussstelle "Bad Berneck/ Himmelkron“.