Felssturz auf B11 am Kesselberg: Straße bleibt tagelang gesperrt

Auf der B11 am Kesselberg (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) ist es am Samstagmorgen zu einem Felssturz gekommen. Davon berichtet die Freiwillige Feuerwehr Kochel am See auf ihrer Facebook-Seite. Die Polizeistation Kochel am See bestätigte den Einsatz telefonisch auf BR-Anfrage und gab weitere Details bekannt.

Felsbrocken durchschlugen Fangnetze

Demnach lösten sich große Felsbrocken und stürzten mitsamt mehreren Bäumen auf die Fahrbahn. Glücklicherweise sei zu diesem Zeitpunkt kein Fahrzeug unterhalb der Abbruchkante gewesen, so ein Polizeibeamter der Polizeistation Kochel am See. Mehrere Stahlnetze, die Felsstürze eigentlich verhindern sollten, seien durchbrochen worden. Die Felsbrocken seien so groß gewesen, dass ein herbeigerufener Bagger einen davon nicht aufheben habe können, sondern ihn wegschieben musste.

Lobend erwähnte die Polizei den Fahrer eines Holz-LKWs, der im Stau stand und mit dem Kran seines Lastwagens spontan Hilfe bei der Beseitigung der Bäume von der Fahrbahn anbot. "Das kommt wirklich selten vor und hat uns sehr geholfen", so der Polizeibeamte.

B11 bleibt gesperrt

Für die Absperrmaßnahmen während der Aufräumarbeiten waren die Feuerwehren aus Kochel am See und Walchensee im Einsatz. Die Straße wurde mittlerweile vom Straßenbauamt komplett für den Verkehr gesperrt. Am Montag soll ein Geologe die Sicherheit der Felswand überprüfen und auch nach der Ursache für den Felssturz suchen. Somit sei die Straße noch mindestens bis Dienstag gesperrt, so die Polizei.