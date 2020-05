Felssicherungsarbeiten zwischen Eibelstadt und Sommerhausen

Am sogenannten "alten Berg" zwischen Eibelstadt und Sommerhausen im Landkreis Würzburg drohte tonnenschweres Gestein herabzustürzen. Deshalb führen der Landkreis und die Stadt Eibelstadt schon seit einem Jahr Felssicherungsarbeiten durch. Insgesamt kosten die Arbeiten 750.000 Euro.

Schutz für Winzer, Wanderer, Spaziergänger, Radfahrer und Autofahrer

Oberhalb der Weinberge bringen Bauarbeiter derzeit Fangzäune an, um die Weinberge, die Rad- und Wanderwege und die Bundesstraße 13 langfristig zu sichern. Die Weinberge haben in diesem Bereich ein Gefälle von 65 Prozent. Würde ein größerer Felsbrocken ins Rollen kommen, gäbe es wohl kein Halten bis zur Bundesstraße, erklärte Landrat Thomas Eberth (CSU) bei dem Ortstermin.

"Auf einer Länge von etwa 600 Metern sollen die drei Meter hohen Zäune aus Metall herabfallende Felsen und Gestein auffangen", erklärte der zuständige Geologe Jürgen Kreutlein bei einem Ortstermin. Die Befestigungsanker dafür werden je nach Untergrund drei bis sechs Meter tief in den Untergrund gebohrt und mit Zement ausgegossen. Einzelne Felsen wurden bereits entfernt oder mit Metallseilen und Netzen gesichert. In flacheren Bereichen sollen Schutzplanken herabfallende Steine künftig auffangen.

Gefahr durch lockeres Gestein im Hang

"Die Gefahr in dem Bereich besteht, weil hier früher Quaderkalkstein abgebaut wurde und noch viele große Felsen herumliegen. Gestein, das nicht genutzt werden konnte, wurde damals in den Hang geschüttet. Das ist jetzt locker und kann herunterfallen. Regenwasser und Frost bringen die Steine außerdem zum zerspringen", so der Geologe. Problematisch seien auch die alten Trockenmauern, die für den Weinanbau angelegt wurden. Diese seien in die Jahre gekommen und würden in sich zusammenfallen. Eine Sanierung lohnt sich nicht mehr, so Kreutlein.

80 Tonnen Fels entfernt oder gesichert

Die Sicherungsarbeiten hatten bereits vor mehr als einem Jahr begonnen. "2019 gab es schon Sofortmaßnahmen, um die akute Gefahr zu beseitigen. Da haben wir zum Beispiel einen 20 Tonnen schweren Steinblock entfernt. Dieser drohte, herabzustürzen", so Kreutlein.

Insgesamt waren rund 80 Tonnen absturzgefährdete Blöcke entfernt oder befestigt worden. Derzeit läuft die Hauptmaßnahme, die im Juni dieses Jahres abgeschlossen sein soll. Kostenpunkt für die aktuelle Baumaßnahme: 500.000 Euro. Insgesamt liegen die Kosten für die Felssicherung bei rund 750.000 Euro. Nach Ende der Bauarbeiten seien laut Eberth sowohl Spaziergänger und Radfahrer, als auch Autofahrer und Winzer vor Steinschlägen geschützt.