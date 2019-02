Felssicherung im Weinberg: Keine Sperrung der B13 nötig

Dies hat das Landratsamt Würzburg auf Anfrage von BR24 bestätigt. Demnach müssten während der Sicherungsarbeiten in den Steilhängen lediglich einzelne Weinbergswege gesperrt werden. In den Steillagen zwischen Eibelstadt und Sommerhausen hatten sich wiederholt schwere Felsbrocken gelöst, einige davon aus alten Weinbergsmauern. Teilweise waren Steine bis nahe an die stark befahrene Bundesstraße gerollt. Das Landratsamt hatte daraufhin die Sicherung der Felsen im Altenberg ausgeschrieben.

Gespräche mit Firmen noch im Februar

Die Angebote seien nun eingegangen, heißt es auf Nachfrage aus dem Landratsamt. Zwei Firmen seien in der engeren Auswahl. Mit den beiden Unternehmen müssten noch Details besprochen werden. Das soll am 12. Februar der Fall sein. Erst dann wird es auch Informationen über die Gesamtkosten und die Dauer der Sicherungsarbeiten geben.