Felsräumarbeiten: Wichtige Ruselbergstrecke kurzfristig gesperrt

Die Staatsstraße 2135, die sogenannte Ruselbergstrecke, muss in der kommenden Woche am Dienstag (09.06.) und voraussichtlich auch am Mittwoch (10.06.) kurzfristig gesperrt werden.

Felsräumarbeiten notwendig

Wie das Staatliche Bauamt Passau mitteilt, hat ein Geologe kürzlich bei einer Begehung festgestellt, dass zwischen Maxfelsen und Hackermühle (Lkr. Deggendorf) eine Felsräumung erforderlich ist, damit der Verkehr darunter nicht gefährdet wird. Während der Arbeiten wird eine Ampelanlage aufgestellt, es kann zu längeren Wartezeiten kommen. Die Räumarbeiten werden außerhalb der Hauptverkehrszeiten durchgeführt. Die Ruselbergstrecke kann über Schaufling (Hausstein) umfahren werden.