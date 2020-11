Felsenlabyrinth Wunsiedel: Rekordjahr in der Corona-Pandemie

So viele Menschen wie noch nie zuvor haben in diesem Jahr das Felsenlabyrinth auf der Luisenburg besucht. Wie die Stadt Wunsiedel meldet, haben von Mai bis November fast 84.000 Gäste, dem eigenen Angaben zufolge größten Felsenlabyrinth Europas, einen Besuch abgestattet. Und das, obwohl das Felsenlabyrinth wegen der ersten Coronawelle im Frühjahr erst sechs Wochen später als üblich eröffnet habe.

Besucheransturm auf das Felsenlabyrinth

Bereits in den drei Jahren zuvor seien die Besucherzahlen kontinuierlich gestiegen. Den Rekord in diesem Jahr führt die Stadt auf die Corona-Pandemie und den Trend zum Urlaub daheim zurück. Bester Besuchertag sei der Pfingstmontag gewesen. Bei etwa 1.900 Gästen habe das Felsenlabyrinth an diesem Tag erstmals in seiner Geschichte einen Besucherstopp verhängen müssen.