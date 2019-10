Felsendorf statt Burgruine: Fränkische Schweiz mit neuem Logo

Damit löst das Felsendorf Tüchersfeld nach 30 Jahren die Burgruine Neideck als Werbeträger ab. Das neue Logo soll auch den Umbau des Tourismuskonzeptes verdeutlichen, so Sandra Schneider von der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz.

Aus 20 Broschüren werden neun

Das neue Logo bleibt in der Hauptfarbe rot, daneben gibt es noch drei weitere farbige Linien in blau, grün und ocker für die Themenfelder Erleben, Schmecken und Wohlfühlen. Für das neue Tourismuskonzept wurden 61 Maßnahmen umgesetzt. So wurde die Zahl der Broschüren von 20 auf neun reduziert. Diese wurden inhaltlich gestrafft und neu gestaltet. Ab November soll das neue Logo zur Vorbereitung der Saison 2020 herausgegeben werden.