Felsenbad Pottenstein intensiviert Suche nach Badeaufsicht

Die Suche nach einer geeigneten Badeaufsicht für das Felsenbad in Pottenstein soll nun intensiviert werden. Um sich als Badeaufsicht zu bewerben sind Volljährigkeit und mindestens das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber notwendig. Bewerbungen können direkt an die Stadt Pottenstein gerichtet werden, sagt Bürgermeister Stefan Frühbeißer.

Hoffnung auf baldige Lösung

Allerdings ist die Suche schwierig, denn momentan könne man nur eine Saisonbeschäftigung anbieten. Sollte sich zeitnah eine Lösung abzeichnen, könne möglicherweise bereits in den kommenden Wochen schon darüber informiert werden, wann das Felsenbad wieder öffnet.

Bad derzeit geschlossen

Seit dem Pächterwechsel Ende letzten Jahres fehlt im Felsenbad qualifiziertes Personal für die Aufsicht. Das Bad konnte deshalb bisher nicht öffnen. Laut Frühbeißer brauche man mindestens zwei Vollzeitkräfte plus mögliche Aushilfen. Der Naturbadesee zieht jedes Jahr zwischen 15.000 und 25.000 Besucher an, die meisten von ihnen kommen extra von auswärts.