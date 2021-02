Felsarbeiten: Wichtige Ruselbergstrecke fünf Wochen gesperrt

Ab dieser Woche ist die Ruselbergstrecke (St 2135) für rund fünf Wochen gesperrt. Am Hang der Bergstrecke wird von einer österreichischen Spezialfirma eine sogenannte Felsberäumung durchgeführt - lockeres Gestein wird abgebrochen und abtransportiert.

Durch Nässe, Frost und Wurzeln der Bäume können Stein, Geröll und Gesteinsbrocken auf die Straße stürzen und dort zu Unfällen führen. Das soll durch den Arbeitseinsatz verhindert werden. Während der Arbeiten ist ein Aufenthalt auf der Straße lebensgefährlich.

Wichtige Verkehrsader

Die Ruselbergstrecke ist eine der wichtigsten Verbindungsstraßen zwischen dem Bayerischen Wald und der Autobahnanbindung in Deggendorf. Wegen der Bedeutung der Straße wird auch am Samstag gearbeitet. Der Verkehr wird in beiden Richtungen über Schaufling und Hausstein umgeleitet.