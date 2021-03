Felsabsturz Thüngersheim: Alternative Route wegen Lebensgefahr

Stellen Sie sich vor, sie gehen in den unterfränkischen Weinbergen spazieren und plötzlich walzt wenige Meter entfernt ein riesiger Steinquader an Ihnen vorbei. So passiert Ende Februar bei Thüngersheim im Landkreis Würzburg. Daraufhin hat die Gemeinde den Bereich abgesperrt. Wegen des Felsabgangs besteht Lebensgefahr.

Bereich bleibt wegen Lebensgefahr gesperrt

Die Sperrung eines Teils des Weges von Thüngersheim nach Retzbach, genauer die Strecke 6a, gilt weiter. Als Alternative biete es sich an, über Retzstadt zu laufen. Dieser 18 Kilometer lange Weg verläuft durch die Weinberge in Thüngersheim, über die Breitfeldhöhe mit Rundum- Panoramaaussicht.

Mehrere Felsbrocken hatten sich gelöst

Am 20. Februar war der Felsquader in den Weinbergen bei Thüngersheim abgegangen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach Angaben von Bürgermeister Michael Röhm (BüBew) hatten sich mehrere Quader aus dem offenen Fels am sogenannten Moosberg oberhalb von Thüngersheim gelöst, darunter auch ein etwa ein Meter großer Felsquader. Der ungefähr eine Tonne schwere Felsbrocken walzte mehrere Weinstöcke nieder und rollte über zwei Weinbergstraßen, bevor er auf dem dritten Weg zum Stoppen kam.