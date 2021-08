Asphaltierung von Feldwegen: Chancen und Probleme

In einigen Regionen Bayerns regt sich Widerstand gegen den Ausbau der Feldwege zu sogenannten Kernwegen. Denn dafür müssen alte, oft nur zwei bis drei Meter breite Feldwege asphaltiert und mit einem massiven Unterbau versehen werden: Moderne Wirtschaftswege sind 3,50 Meter breit, dazu kommt ein 1,50 Meter breiter befahrbarer Seitenstreifen sowie ein Entwässerungsgraben – was alles in allem sieben bis acht Meter Breite ergibt.

Naturschutzverbände werden am Ende der Planungen angehört

Meist sind es die Ortsgruppen vom BUND Naturschutz (BN) und Landesbund für Vogelschutz (LBV), die die Bürger darauf aufmerksam machen, welche Planungen in ihren Regionen ablaufen – und auch Vorschläge machen, wie man die vielleicht auch anders "ertüchtigen" könnte. Das Problem: Die Naturschutzverbände werden oftmals erst am Ende des für einen Kernwegeausbau erforderlichen Flurneuordnungsverfahrens angehört.

Während des mehrere Jahre dauernden Planungsprozesses müssen die Untere Naturschutzbehörde, das Wasserwirtschaftsamt, der Bauernverband als Vertreter der Landwirte und die betroffenen Kommunen in die Planungen einbezogen werden. Naturschutzverbände kritisieren, dass sie oftmals erst angehört werden, wenn die Planungen so gut wie fertig sind.

Ausbau im Sinne einer bäuerlichen Landwirtschaft

Es ist unstrittig, dass die Feldwege vielerorts marode sind und dringend repariert werden müssten – und dafür haben auch die meisten Naturschützer und Vertreter von Bürgerinitiativen die sich gegen den Ausbau aussprechen, Verständnis - viele von ihnen kommen ja selbst aus der Gegend und sind mit der Landschaft und Landwirtschaft verbunden. Sie fordern jedoch einen sanften Ausbau, im Sinne einer bäuerlichen Landwirtschaft, die ihre Äcker in Ortsnähe hat.

Pachtflächen oft über 60 bis 80 Kilometer verteilt

Viele Landwirte haben ihre Pachtflächen heutzutage jedoch über viele Gemarkungen verteilt und müssen weite Strecken zurücklegen, um zu ihren Feldern zu gelangen - 60 bis 80 Kilometer sind für größere Betriebe mit vielen Flächen keine Seltenheit. Diese Betriebe wollen und brauchen gut ausgebaute Wirtschaftswege: "Zeit und Geld dürfen nicht auf der Strecke bleiben", so der Slogan des Amtes für Ländliche Entwicklung. Die Frage ist nur, wie man sie ausbaut: mit Schotter, Spurrillensteinen oder eben mit Asphalt.

Asphalt ist für die Kommunen pflegeleicht

Asphalt ist für viele Kommunen eine attraktive Lösung – sie bekommen so mit Fördermitteln aus der Ländlichen Entwicklung ihre Ortsverbindungsstraßen saniert. Denn viele der geplanten Kernwege sind Ortsverbindungen zwischen zwei Dörfern. Hinzu kommt: Asphalt ist pflegeleicht und muss die nächsten zehn Jahre nicht unterhalten werden. Schotterwege dagegen brauchen Pflege – sind aber viel preiswerter im Bau und ökologischer.

Vielen Landwirten würden diese Wege auch genügen. Selbst örtliche Vertreter des Bauernverbandes, der seit Jahrzehnten das Wachstum in der Landwirtschaft propagiert, sagen, dass man mit dem Geld, dass man für einen Kilometer Kernweg braucht, mehrere Kilometer geschotterte Flurwege reparieren könnte – zum Beispiel, indem man das Schotterbett erneuert, indem man neue Spurrillensteine verlegt, sie also sanft repariert.

E-Biker freuen sich über Asphaltwege

Aber auch der Tourismus freut sich über die neuen Asphaltstraßen: Immer mehr Menschen fahren mit dem E-Bike durch die Landschaft, viele Kommunen wollen das fördern. Die neuen Wege werden also parallel als Radwege beworben und gern von E-Bike-Fahrern benutzt, die eben nicht mehr auf Schotterwegen fahren wollen. Die Kehrseite: Auch viele Kurierdienste sowie einheimische Autofahrer, die eine Abkürzung nehmen wollen, rasen über die Flurwege – eine Entwicklung, die die Landwirte wiederum weniger freuen dürfte.

Freie Wähler unterstützen Ausbau der Wirtschaftswege

Währenddessen gewinnt der Streit um den Ausbau der bayerischen Feldwege an Schärfe: Als Reaktion auf die Berichterstattung von BR24 sprechen sich die Freien Wähler im Landtag dezidiert für den Ausbau der Hauptwirtschaftswege aus: "Die Wegerweiterung ist zwingend erforderlich, weil immer größere und schwerere Maschinen auf den Fluren Bayerns zum Einsatz kommen" so Leopold Herz, landwirtschaftspolitischer Sprecher der Freien Wähler im Landtag.