Feldversuch: Wachsen Erdnüsse auch in Unterfranken?

Mit Spaten und Grabgabeln stehen die Forscher auf einem Feld zwischen Dettelbach und Neuses am Berg im Landkreis Kitzingen. Nur mit vollem Körpereinsatz bekommen sie ihre Arbeitsgeräte überhaupt in den harten Boden. Eigentlich sollte ihnen eine kleine Maschine bei der ersten Erdnussernte helfen. Doch die packt den harten fränkischen Lehmboden nicht. So muss Jakob Kunzelmann zusammen mit den anderen Forschern der Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) im unterfränkischen Schwarzach am Main kurzerhand von Hand ran, um noch möglichst viele Erdnüsse ihres Versuchs mühevoll aus dem harten Boden zu ziehen.

Versuchsanbau auf 800 Quadratmetern

Im Rahmen des Klimawandel-Projekts "Future Crop" der LfL hatten die Forscher im Mai auf 800 Quadratmetern acht verschiedene Nusssorten auf dem Feld ausgesät. So wollen sie testen, welche der aus Usbekistan, Bulgarien und Zypern stammenden Sorten am besten für den Anbau in Franken geeignet sind.

Parallel zu dem Versuchsfeld im Landkreis Kitzingen testet die Landesanstalt den Erdnuss-Anbau zeitgleich auch im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm sowie im niederbayerischen Landkreis Passau. Und zu ihrem Projekt gehören neben Erdnüssen noch weitere Kulturarten: So wachsen rund um das Nussfeld zum Beispiel auch Hirse, Reis und Schwarzkümmel.

Ziel: Mehr Vielfalt auf Frankens Feldern

Mit dem Versuch will die Landesanstalt für mehr Vielfalt auf den Feldern sorgen: "Durch den Klimawandel wird einiges möglich, was früher eben nicht möglich war", erklärt Jakob Kunzelmann von der LfL bei der Ernte. "Wir haben auch noch andere Kulturen wie Sesam und Augenbohnen – das ist alles nichts, was hier heimisch ist. Und wir wollen damit quasi auch die Landwirtschaft ein bisschen diversifizieren". Erdnüsse seien zwar nicht für jeden Landwirt etwas, könnten aber bestenfalls das Sortiment ergänzen, so Kunzelmann.

Die nun geernteten Nüsse werden in Säcken zwei Tage lang bei 30 Grad getrocknet und anschließend im Labor genau analysiert. Erst nach zwei weiteren Versuchsjahren will die Landesanstalt dann eine Empfehlung an die heimischen Landwirte abgeben, ob sich der Anbau von Erdnüssen hierzulande tatsächlich lohnen kann.

Schokoladenhersteller hat Interesse an fränkischen Erdnüssen

Einen möglichen Käufer für fränkische Erdnüsse gibt es unterdessen bereits: Ein Schokoladenhersteller aus dem mittelfränkischen Burghaslach, im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, würde die lokal angebauten Erdnüsse gerne in seinen Produkten verarbeiten. Durch einen Fernsehbericht des Bayerischen Rundfunks für die "Tagesschau" über den Erdnuss-Versuch der LfL war das Unternehmen auf das Projekt in Unterfranken aufmerksam geworden.

Markus Kühlwein ist deshalb extra aus Burghaslach nach Unterfranken gekommen, um sich die Ernte direkt auf dem Feld anzuschauen. Aktuell beziehe das Unternehmen für die Herstellung von Erdnussbutter, die in den Schokoladen weiterverarbeitet wird, zwischen 100 und 150 Tonnen Erdnüsse aus Argentinien und den USA. "Insofern wäre der lokale Anbau für uns durchaus interessant", so Kühlwein. Gut möglich also, dass neben Haselnüssen und Walnüssen zukünftig auch Erdnüsse in Bayern heimisch werden. Auch wenn Erdnüsse botanisch gesehen eigentlich gar keine Nüsse sind, sondern Hülsenfrüchte.