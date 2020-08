31.07.2020, 17:45 Uhr

Münchnerin im Maisfeld vergewaltigt - Polizei sucht Zeugen

Eine 47-jährige Münchnerin ist am Donnerstag gegen 19 Uhr am Feldmochinger See von einem Unbekannten vom Fahrrad gestoßen und in einem Maisfeld vergewaltigt worden. Sie hörte zwar Spaziergänger in der Nähe, aus Angst rief sie aber nicht um Hilfe.