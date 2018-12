Feinstaub an Silvester: Keine privaten Feuerwerke in München?

Die Münchner Bürgerinitiative "Silvesterfeuerwerk? Nein Danke!" schlägt Alarm:

Von der gesamten Menge an Feinstaub, die bundesweit pro Jahr entsteht, entfallen 17 Prozent auf das Feuerwerk in der Silvesternacht. Das will die Bürgerinitiative um Jürgen Schmoll nicht länger hinnehmen.

17 Prozent des jährlichen Feinstaubs nur an Silvester

"Es ist einfach eine Unruhe und ein Dreck in der Stadt. Dieses unkontrollierte Feuerwerken, dass es auch jeder machen kann, wie er will. Das ist eigentlich die Sache, die wir verbieten möchten." Jürgen Schmoll

Sprengstoffverordnung ist Bundessache

Doch ein solches Verbot kann nur der Bund aussprechen. Denn das Silvesterfeuerwerk wird in der Sprengstoffverordnung geregelt. Und die ist Bundessache. Die Kommunen dürfen private Feuerwerke nur einschränken. Für die Grünen im Münchner Stadtrat käme das zum Beispiel im Bereich um den Tierpark oder an den Isarauen in Frage. Der Bürgerinitiative genügt das nicht. Sie kämpft weiter für ein flächendeckendes Verbot privater Feuerwerke.

Gleiches Problem in Garmisch-Partenkirchen

Auch in Garmisch-Partenkirchen war das Silvesterfeuerwerk Thema im Gemeinderat. So fordern dort Bund Naturschutz, der Landesbund für Vogelschutz und der Tierschutzverein ein generelles Verbot von privaten Feuerwerken. Doch das ist rechtlich nicht möglich. Eine Prüfung hat ergeben, dass für jedes Verbot ein spezieller Grund vorhanden sein muss - zum Beispiel Brandgefahr in der Altstadt oder am Waldrand.