Münchner Polizei räumt Feier-Hotspots

Das schöne Wetter hat am Wochenende wieder Feiernde in München nach draußen gezogen. Die Türkenstraße und der Professor-Hubert Platz mussten in beiden Nächten geräumt werden. Dadurch habe sich das Problem aber nur in andere Bereiche verlagert, sagte ein Polizeisprecher dem BR. Allein von Samstag auf Sonntag waren 350 zusätzliche Beamte im Einsatz – zu den 1.000 Beamten, die bereits regulär im Dienst waren.

Polizei räumt Feier-Hotspots

Feier-Schwerpunkt war dabei wieder die Türkenstraße. Hier überwachten Beamte das hier seit Freitag geltende Glasflaschenverbot. Im Großen und Ganzen führte das Glasflaschenverbot zu keinen größeren Problemen. Zwar gab es zahlreiche Verstöße, oft jedoch aus Unwissenheit.

Samstagnacht kam es zu zahlreichen Beschwerden von Anwohnern wegen Ruhestörungen. Daraufhin räumten Beamte den Bereich in der Türkenstraße. Laut Polizei waren rund 500 Personen zu diesem Zeitpunkt vor Ort. Auch in der Umgebung des Professor-Huber-Platzes feierten etwa 500 Menschen. Als es hier ebenfalls zu Ruhestörungen, Sachbeschädigungen und vereinzelten Schlägereien kam und die Feiernden sich nicht einsichtig zeigten, musste auch hier der Platz geräumt werden. Dabei soll es auch Widerstand gegeben haben – in Form von Beleidigungen und Flaschenwürfen auf vollstreckenden Beamte. Vier Personen wurden festgenommen.

280 Anzeigen wegen Ruhestörungen

Auch von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich der Türkenstraße und dem Professor-Huber Platz sowie um die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität zu Zusammenkünften von feiernden Personen, welche durch Polizeieinsatzkräfte teilweise problemlos beendet werden konnten. Zwischen 500 und 700 Menschen mussten vorübergehend von den Feier-Hotspots verwiesen werden. Allein von Samstag auf Sonntag gab es rund 280 Anzeigen wegen Ruhestörungen.

Laut Polizei soll in der Türkenstraße ein Anwohner einen Wassereimer von oben auf die feiernden Personen gegossen haben. Dies zeige, unter welcher Ausnahmebelastung die Anwohner stünden, so der Sprecher. Verletzte Polizeibeamte gab es im Vergleich zum vergangenen Wochenende nicht.

EM-Fans sorgen für Verkehrsbehinderungen

Auch in der Ludwigstraße musste die Polizei wegen feiernder EM-Fans einschreiten. Um das permanente Wenden der Fahrzeuge in Autokorsos zu verhindern, wurde der Verkehr zeitweise an relevanten Stellen abgeleitet. Dabei kam es zu mehreren Anzeigen wegen Verkehrsdelikten.

Ruhe am Gärtnerplatz

Am bisherigen Partyhotspot am Gärtnerplatz war es diesmal verhältnismäßig ruhig. Anscheinend hat sich das Partygeschehen, auch auf Grund vermehrter Polizeipräsenz, in die Max-Vorstadt verlagert, vermutet die Polizei.