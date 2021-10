Feiernde Jugendliche in Diedorf: Polizei räumt Platz

In Diedorf musste am Freitagabend wegen allzu laut feiernder Jugendlicher die Polizei anrücken. Dabei kam es zur Eskalation. Die Beamten forderten Verstärkung an, insgesamt waren laut Polizei sieben Streifen vor Ort. Unter den etwa 100 Jugendlichen habe eine aggressive Stimmung geherrscht. Die Polizisten seien aus der Menge heraus beleidigt worden. Auch Flaschen seien geflogen, allerdings aus größerer Entfernung und nicht direkt auf die Polizisten.

Rettungskräfte müssen von Polizei geschützt werden

Einige der feiernden Jugendlichen brauchten medizinische Hilfe, da sie stark alkoholisiert waren. Die Rettungskräfte konnten ihrer Arbeit aber nur unter Polizeischutz nachgehen.

Polizei räumt den Platz

Als die Stimmung immer aggressiver und es auch noch zu einer Körperverletzung kam, räumte die Polizei den Streethockeyplatz. Vorherige Versuche, mit Gesprächen deeskalierend zu wirken, waren laut Polizei nicht erfolgreich.

Feiernde kamen aus verschiedenen Augsburger Stadtteilen

Die Jugendlichen hatten sich laut Polizei von Augsburg aus auf den Weg nach Diedorf gemacht, los ging es offenbar vom Sheridanpark und dem Reesegelände. Als Reaktion auf die aggressive Stimmung am Freitagabend will die Polizei jetzt verstärkt Streife fahren und gemeinsam mit Diedorf "der Entwicklung entschieden entgegenwirken."