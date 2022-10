Feiern nach der Weinlese - Herbst in Bayern

Es wird ein Fest gefeiert, wenn am letzten Tag der Ernte der Schlepper mit den letzten Trauben auf den Hof fährt. Das ist Tradition beim Würzberger Weingut Wein am Stein. Der Schlepper geschmückt, Tische und Bänke auch. Am letzten Septemberwoche ist die Ernte in diesem Jahr beendet.

Schon in den frühen Morgenstunden waren die Erntehelfer während der Erntesaison des Weins in Franken schon im Weinberg. Insgesamt halfen knapp 40 Leute mit, drei davon im Weinkeller. Und die Weinernte begann in diesem Jahr wegen der Trockenheit früher als sonst. Und somit endet sie auch früher, während sie sich in manchen Jahren bis Mitte Oktober zieht.