Feiern mit Folgen: Feste werden in Corona-Zeiten zum Risiko

Der Corona-positiv getestete Mann ist Mitglied im "Sportverein Altenschwand" in Bodenwöhr. In einem Party-Zelt auf dem Vereinsgelände wurde am Wochenende der Geburtstag eines Sport-Kollegen gefeiert. Die Nachbarn sind schockiert: Man müsse doch nicht unbedingt mit 100 Leuten eine Party machen, wenn man auf sein Testergebnis warte. Da solle man doch besser auf die definitive Entwarnung warten, bevor man sich überhaupt mit Leuten treffe, sagen sie.

Insgesamt 120 Menschen unter Quarantäne

120 Menschen stehen nun unter Quarantäne. Gäste der Feier und Kontaktpersonen von außerhalb. Solange, bis sicher ist, ob sie sich mit dem Corona-Virus infiziert haben oder nicht. Morgen, am Mittwoch, sind alle zum Corona-Test einbestellt. In einer Woche soll der Test dann wiederholt werden. Der Bürgermeister von Bodenwöhr, Georg Hoffmann, ist in Sorge: "Die Angst schwingt natürlich auch mit. Das deckt sich auch mit den Sorgen, die jetzt aus der Bürgerschaft an uns getragen werden."

Vergeblich auf das Testergebnis gewartet?

Das eingeschleppte Virus ist ein Mitbringsel aus dem Italien-Urlaub. Italien ist kein offizielles Risikogebiet mehr. Der Infizierte hatte sich an der Grenze testen lassen. Man habe ihm, so sagt er, versprochen, dass er bei einem positiven Befund binnen 24 Stunden informiert werde. Die Zeit sei verstrichen – ohne Anruf. Da habe er an der Feier teilgenommen. Erst zwei Tage später sei dann der Bescheid gekommen, dass er das Coronavirus in sich trage.

Bürgermeister nimmt Veranstalter der Feier in Schutz

Aus dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit heißt es dazu: "Dass man nach 24 Stunden auf jeden Fall informiert ist bei einem positiven Befund, solche Vorgaben gab es nicht." Georg Hoffmann, der Bodenwöhrer Bürgermeister nimmt seinen Sportverein vor- und fürsorglich in Schutz: "Aus meiner Sicht gibt es nichts, was man dem Sportverein zur Last legen kann. Nach unseren Informationen ist alles vorbildlich abgearbeitet worden. Es sind die Hygienekonzepte aufgestellt worden. Es hat eine Kontaktliste gegeben, ansonsten wäre es gar nicht so schnell gegangen, dass man den Kreis, der jetzt in Quarantäne sitzt, so schnell identifizieren hätte können", versichert der Bürgermeister.

Regierung beobachtet die Entwicklungen "sehr genau"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn denkt derweil darüber nach, private Feiern wieder stärker einzuschränken, also keine 100 Teilnehmer zuzulassen. Und Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann teilt schriftlich mit: "Die aktuelle Entwicklung bestätigt das vorsichtige und umsichtige Vorgehen Bayerns bei der Veranstaltungsgröße. Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen und die neuen Ansteckungsgefahren sehr genau."

Virologin: Reduzierung von Teilnehmerzahlen aktuell nicht sinnvoll

Ein Zurückschrauben der Teilnehmer-Zahlen auf Partys zum jetzigen Zeitpunkt hält Ulrike Protzer, Virologin an der Technischen Universität München, für übertrieben. Noch sei die Gefahr, sich anzustecken in Bayern relativ gering. "Wir haben relativ konstant eine Infektionsrate von zehn pro 100.000 Einwohner", sagt die Virologin. "Das heißt, einer pro 10.000. Wenn ich jetzt Feiern mit 100 Menschen mache, dann muss ich schon 100 Feiern haben, bis ich einen treffe, der auch infiziert ist." Ulrike Protzer betont aber, dass bei einem steilen Anstieg der Infektionszahlen – etwa im Herbst – durchaus weniger Menschen auf privaten Partys zugelassen werden sollten.

Steigende Infektionszahlen sprächen für neue Beschränkungen

"Nehmen sie mal an, bei den Reiserückkehrern werden 1,5 bis zwei Prozent positiv getestet. Dann hätten sie natürlich auf jeder Feier von 100 Personen, einen – bei 200 Personen sogar zwei bis drei Corona-Positive" rechnet sie vor. "Und das ist dann schon ein Risiko. Das heißt, wenn insgesamt das Infektionsgeschehen zunimmt und die Zahlen ansteigen, dann muss man sicherlich darüber nachdenken, die Zahlen von Menschen, die zusammenkommen dürfen, wieder mehr zu beschränken."