Feiern in Niederbayern - Bei vielen Festen geht es rund

Niederbayern wird in den kommenden Tagen zur Feier-Zone. Viele Feste stehen an. Langweilig wird da keinem.

Volksfeste in Landau und Mengkofen

Zum Volksfestauftakt in Landau an der Isar ist am Freitag gegen 22.30 Uhr ein großes Brillantfeuerwerk geplant. Zwei Bierzelte warten auf die Gäste. Dienstag gelten beim Familiennachmittag ermäßigte Preise. Gefeiert wird bis Mittwoch.

In Mengkofen beginnt am Freitag das Aitrachtaler Volksfest. Es findet immer zum Herz-Jesu-Fest statt und dauert bis Dienstag. Die Besonderheit: Bei dem Volksfest gibt es einen großen Festgottesdienst im Bierzelt. Anschließend geht es vom Bierzelt aus zur großen Herz-Jesu-Prozession durch den Ort.

Oide Dult in Passau

In Passau wird klassisch gefeiert. Blasmusik ohne Verstärker, Tanzboden, Ochsenbraterei, Steckerlfisch und Schiffsschaukel versprechen nostalgisches Festvergnügen am Klostergarten mitten in der Stadt. Am Dultsonntag heißt es früh aufstehen: Ab 6 Uhr morgens wird der Kocherlball mit Musik und Volkstanz gefeiert. Die Oide Dult dauert vom Samstag bis zum 3. Juli.

Guntherfest in Rinchnach

In Rinchnach im Landkreis Regen startet am Freitag das traditionelle Guntherfest. Es wird zu Ehren des Benediktiniermöchs Gunther gefeiert, der im Jahre 1011 das Kloster Rinchnach gründete. Bis einschließlich Montag geht es in der Bayerwald-Gemeinde rund. Das Highlight ist die große 29. Fuhrleute-Gedächtnisfahrt am Sonntag. Über 100 geschmückte Pferde und rund 50 Pferdefuhrwerke nehmen daran teil. Die Fuhrleute-Gedächtnisfahrt erinnert an die Bedeutung der Pferdefuhrwerke für die Gemeinde und die bereits verstorbenen Pferdefreunde. Das Guntherfest dauert bis zum Dienstag.

Essenbach und Vilsbiburg feiern ihre Voksfeste

In Essenbach heißt es am Freitag um 17.30 Uhr „O-zapft is“. Drei Tage werden auch viele Besucher aus der Region erwartet. Am Samstagnachmittag wird in Kindertheater „Der kleine Rabe Socke – Alles saust um die Wette“ aufgeführt.

In Vilsbiburg wird am Freitag am Stadtplatz angezapft. Danach startet der Auszug zum Festplatz. Um 22 Uhr ist ein Feuerwerk geplant. Am Sonntag ab 14 Uhr gibt es eine Fundsachenversteigerung. Familientag ist der Freitag (01. Juli). Das Volksfest dauert bis zum 3. Juli.

Eine Maß Bier für 3,80 Euro in Aicha vorm Wald

50 Jahre Petersfest wird in Aicha vorm Wald gefeiert. Dazu haben sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen: Am Sonntagnachmittag gibt es eine Stunde lang Bierpreise wie früher. Die Maß kostet in dieser Zeit nur 3,80 Euro. Das Fest startet auch am Freitag und dauert bis zum Montag.

Auch in Freyung wird gefeiert

In Freyung läuft noch bis zum Dienstag das Volksfest. Nach dem Festzug wird am Freitag das erste Fass Bier angestochen. Zum Ausklang freuen sich Eltern mit Kindern. Denn am Dienstagnachmittag ist Familientag mit verbilligten Preisen.