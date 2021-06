Feierlaune in Bamberg und Kulmbach: Polizei verstärkt Präsenz

Vor einer Woche feierten meist junge Leute ausgelassen in der Oberen Stadt in Kulmbach. Dabei kam es zu Schlägereien, Polizei und Rettungsdienste waren im Dauereinsatz. Auch in Bamberg ging es in den letzten Wochen nicht immer friedlich zu. Wegen Ausschreitungen musste auch hier die Polizei immer wieder eingreifen. Vor allem Menschenmassen auf der Unteren Brücke wurden zum Problem. An diesem Wochenende waren in beiden Orten die Einsatzkräfte verstärkt auf Streife. Die Polizei zeigte Präsenz.

Verhindern, dass Alkohol in die Stadt geschleppt wird

Volker Püttner als Einsatzleiter der Polizeiinspektion Kulmbach war an diesem Wochenende gemeinsam mit einem Kollegen in der Oberen Stadt in Kulmbach auf Streife. Er kennt viele der Jugendlichen, die hier am Wochenende unterwegs sind, spricht mit ihnen. Deeskalation ist das Ziel, Präsenz zeigen. Vor allem der Kontakt zu den Menschen, die hier zusammenkommen, die feiern wollen, sei wichtig, erklärt Püttner. "Natürlich ist auch ein Kontrollansatz bei der ganzen Geschichte mit dabei. Wir wollen verhindern, dass unkontrolliert einfach aus dem privaten Bereich Unmengen an Alkohol in die Obere Stadt verbracht, dass eigene rechtsfreie Freischankflächen gegründet werden. Wir wollen, dass sich das Ganze in einem rechtlich erlaubten und auch in einem sozial-vertretbaren Rahmen auch für die Anwohner abspielt." Polizei-Bullis wurden daher an den Enden der Kneipenstraße in Kulmbach platziert, im Wagen Beamte, die die Jugendlichen und ihre Treiben beobachteten.

Runder Tisch sucht nach Lösungen in Kulmbach

Am Mittwoch fand ein Treffen im Rathaus von Kulmbach zu den weiteren Maßnahmen statt. Dabei wurden klare Regeln festgelegt, so zum Beispiel, dass ab 20 Uhr kein Verkauf von Alkohol zum Mitnehmen mehr stattfinden darf. Bewirtet werden dürfen danach nur noch in den Freischankflächen. Die Ausschankzeiten wurden aber auch dort auf 22 Uhr beschränkt, an Tagen mit EM-Spielen auf 23 Uhr. Schilder im Innenstadtbereich weisen auf die Regeln hin.

Neu war das für viele Gastronomen aber nicht. Schon länger halten sich die meisten an diese Regeln. Die Stadt Kulmbach genehmigte zudem die Erweiterung der Freischankflächen. Was den Wirten zwar ein paar Sitzplätze mehr bringt, aber das Problem der Ausschreitungen nicht verhindert, wenn Jugendliche erst nach später durch die Stadt ziehen. "Man hat die Möglichkeit, wenn es die Kapazitäten wirklich hergeben, einfach ein Stück weit seine Außengastronomie zu erweitern", erklärt Volker Schelhorn von der Cuba Lounge in Kulmbach. Bei ihm bringt die Erweiterung der Freischankflächen gerade einmal acht Sitzplätze mehr.

Diskussion über Videoüberwachung in Kulmbach

In zwei Wochen soll es im Rathaus die nächste Sitzung zum Kulmbacher Nachtleben geben. Dann könnten weitreichendere Maßnahmen beschlossen werden, heißt es. Auch die Einführung von Kameras zur Videoüberwachung einiger Straßen und Plätze wird diskutiert.

Die Auflagen an den Datenschutz seien aber hoch, heißt es. Zudem sei völlig unklar, wie die Kameras mit Strom versorgt werden sollen. Die Genehmigungen für die Anbringung an Privathäusern sei unklar, genauso wie die rechtlichen Vorgaben bei der Auswertung der Bilder. Der Leiter des Katastrophenstabes am Landratsamt Kulmbach, Oliver Hempfling, warnt: "Wenn ein positiver Fall in der Oberen Stadt auftritt und sich mehrere Personen anstecken, dann ist das Nachtleben in der Oberen Stadt für Gäste und Gastronomie beendet. Das müssen wir unbedingt verhindern".

Bamberg: Voll, aber ruhig

Mehr Polizeipräsenz, das galt auch an diesem Wochenende in Bamberg. Die Untere Brücke war wieder Treffpunkt für viele meist junge Menschen. Zwar waren wieder Menschenmassen unterwegs, die feierten, aber es blieb zumindest ruhig. Immer wieder waren Polizeistreifen auf der Unteren Brücke zu sehen, Polizeifahrzeuge standen am Ausgang zum Alten Kranen. Am Montag will die Stadt damit beginnen, eine Störbeleuchtung zu errichten um den Aufenthalt auf der Brücke am Abend und in der Nacht ungemütlicher zu machen.

Polizei erhöht Präsenz auf der Unteren Brücke

Auch die Sandstraße war voll von Menschen, größtenteils ohne Maske, meist wurden die Abstände nicht eingehalten. Was zu spüren war, war die große Sehnsucht nach Normalität, nach Lachen, Flanieren, Nachtleben und Alkohol trinken. Auch die tragbaren Musikboxen fehlten nicht. Ab 23 Uhr nahm die Präsenz der Polizei auf der Brücke zu.

Einzig der zurückbleibende Müll ist und bleibt auch nach diesem Wochenende ein Problem. Die Mülleimer quollen über, Alkoholflaschen und Plastikbecher auf der Brüstung der Brücke zeugten wieder einmal von einer lauen Sommernacht in der Studentenstadt Bamberg.