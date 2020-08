Feierei bleibt aus: Keine wilde Sandkerwa in Bamberg

Die Bilanz vom vergangenen Wochenende: Keine wilde Feierei in der Bamberger Sandstraße: Die Bamberger Sandkerwa-Anhänger blieben vernünftig und nutzten das vergangene Wochenende nicht für eine "wilde Sandkerwa", so die Polizei. Es habe keine besonderen Vorkommnisse in den vergangen Tagen rund um die Sandstraße gegeben.

"Wilde Sandkerwa" befürchtet

Zuvor war befürchtet worden, dass es am Traditionswochenende eine "wilde Sandkerwa" geben könnte. Denn das Traditionsfest hätte in diesem Jahr zum 70. Mal stattgefunden. Und heute wäre der letzte Tag der Sandkerwa gewesen.

Appell an Vernunft

Im Vorfeld hatten Polizei und Stadtspitze mehrfach an die Vernunft aller appelliert, nicht vermehrt in die Sandstraße zu strömen. Zudem wurden verstärkt Polizeikontrollen durchgeführt. In dieser Woche endet in Bamberg außerdem das "Alkohol-to-go" Verbot. Stadt und Gastronome setzen sich deshalb zeitnah zusammen und wollen eine Bilanz ziehen.