Fehltage wegen psychischer Krankheiten in Bayern auf Höchststand

Corona, Ukraine-Krieg, Schicksalsschläge: All das hat laut Experten im Jahr 2022 dazu geführt, dass Beschäftigte in Bayern so häufig wie nie zuvor wegen psychischer Probleme am Arbeitsplatz fehlten. Besonders betroffen ist dabei das Gesundheitswesen.