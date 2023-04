Fehler im System? Wenn Kinder Monate auf Psychotherapie warten

Wiederkehrende Depressionen mit psychotischen Symptomen – so lautet die momentane Diagnose von Vera Bauers Tochter. Los ging es vor vier Jahren. Damals war die Tochter zehn Jahre alt, noch in der Grundschule. Vorangegangen sei eine ständige Müdigkeit, erinnert sich die Mutter, die aus Schutz für ihre Tochter ihren richtigen Namen nicht sagen möchte. Das Mädchen sei während des Tages einfach eingeschlafen. "Sie hatte sehr starke Selbstzweifel, ganz starke Stimmungsschwankungen und auch viel mit Aggression zu tun."

Was ihre Mutter hier schildert, ist der Beginn einer Odyssee auf der Suche nach der passenden Therapie für ihre inzwischen 14 Jahre alte Tochter. Die erste Empfehlung der Fachleute: eine Kunsttherapie. Der Zustand aber wurde eher schlechter. Die Eltern suchen wieder eine Kinderpsychiaterin in München auf. Die empfiehlt eine Verhaltenstherapie. Diese endet mit einer ersten Krise und einem Aufenthalt in einer Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Das habe die Tochter stabilisiert, die Klinik empfahl eine ambulante Therapie im Anschluss. "Wir waren dann auf der Suche und mussten tatsächlich neun Monate warten."

Die Tochter wartet neun Monate auf einen Therapieplatz

Ein Dreivierteljahr, in dem die Familie auf sich allein gestellt war. Die Schule ist zu diesem Zeitpunkt, in den Anfangsmonaten der Pandemie, nur punktuell geöffnet. Therapeutische Unterstützung hat die Tochter nicht. Die Wiedereingliederung in den Alltag habe ihre Tochter trotz Stabilisierung durch die Klinik nicht bewältigt, so formuliert es ihre Mutter. Darunter leidet die ganze Familie: "Das ist extrem belastend", sagt die Mutter. Das Thema Schule sei inzwischen sehr schwierig. Sie glaubt, mit therapeutischer Begleitung hätte ihr Kind es leichter geschafft, wieder im Alltag anzukommen. "Inzwischen ist es so, dass unser Kind einfach Schwierigkeiten hat, überhaupt in die Schule zu gehen." Etwa die Hälfte der Zeit sei die Tochter zu Hause. "Und das führt dann zu sehr langen Fehlzeiten und natürlich dann auch zu dem Gefühl, ich kann eigentlich nicht mehr mithalten."

Wartezeiten von sechs Monaten sind keine Seltenheit

Laut Daten der Bundespsychotherapeutenkammer von 2018 beträgt die durchschnittliche Wartezeit bis zu einem ersten Termin bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten in Bayern 19 Wochen, also mehr als vier Monate. Die Deutsche Psychotherapeuten Vereinigung stellte 2021 fest: Über 40 Prozent der hilfesuchenden Kinder und Jugendlichen mussten mehr als einen Monat auf ein Erstgespräch warten und bis zum Behandlungsbeginn vergingen bei fast 40 Prozent der Betroffenen mehr als sechs Monate.

Therapeutin: Chronifizierung nimmt zu

Derart lange Wartezeiten für einen Therapieplatz hält die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Christina Spohr für untragbar. Sie hat sich deshalb auch an den Bayerischen Rundfunk gewandt, weil sie hofft, dass Öffentlichkeit Druck auf die Verantwortlichen aufbaut, Lösungen zu finden. "Man will nicht sechs Monate oder länger warten, wenn es einem akut nicht gut gehen, vor allem aus dem Grund, weil man ja sowieso schon so lange gewartet hat, bis man diesen Schritt geht." Die Menschen hätten bereits einen Leidensweg hinter sich und der Leidensdruck sei sehr hoch, wenn sie Psychotherapie zu suchten. "Und wenn dann die Wartezeit für ein Erstgespräch schon mehrere Wochen beträgt und für einen Therapieplatz dann mehrere Monate, dann ist das einfach untragbar für unsere Gesellschaft." Die Chronifizierung schreite immer weiter voran, wenn Krankheiten nicht zügig behandelt würden.

Lauterbach spricht von "Skandal", kündigt Verbesserungen an

Das ist auch in der Politik bekannt. Im Februar stellte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach einen Regierungsbericht vor, wonach weiterhin drei von vier Kindern psychisch unter den Folgen der Pandemie leiden. Es sei ein "Skandal", wenn Kinder und Jugendliche lange auf Psychotherapie warten müssten. "Wir dürfen jetzt diese frühen Störungsbilder nicht unbehandelt lassen", so Lauterbach damals und kündigte sogenannte Sonderbedarfszulassungen für Kinder- und Jugendpsychotherapeuten an. Wie diese Pläne konkret umgesetzt werden, dazu nannte das Ministerium auf BR-Anfrage noch keine Details.

Die Folge langer Wartezeiten aber wird in der Praxis sichtbar, wie die Therapeutin Christina Spohr ausführt. Die Kinder und Jugendlichen würden schon kränker die Therapie beginnen, Muster würden sich verfestigen, zu einer Schulangst oder dauerhaften Bauchschmerzen ohne körperliche Ursache kämen dann vielleicht noch depressive Symptome dazu wie Traurigkeit, Rückzug, Isolation, die ganze Familie leide darunter und je länger keine Therapie stattfindet desto schwieriger werde die Behandlung. Dabei müsste das nach den Worten der Tölzer Therapeutin gar nicht sein.

Es gäbe Therapeuten mit freien Plätzen

Zwar wird immer wieder damit argumentiert, dass es zu wenige approbierte Kinder- und Jugendpsychotherapeuten gebe – tatsächlich aber gibt es welche mit freien Plätzen. Auch Christina Spohr könnte sofort Kinder aufnehmen – das Problem, sie darf das dann nicht mit den Krankenkassen abrechnen, weil sie keinen der teuren und begehrten Kassensitze hat. Das heißt: Sie kann privatversicherte Kinder und Jugendliche behandeln oder solche, deren Eltern die Therapie aus eigener Tasche bezahlen. "Aber ich glaube, unsere Gesellschaft kann es sich nicht leisten, nur die psychotherapeutisch zu behandeln, die sich eine eigene Zahlung leisten können." Und um das zu vermeiden, gibt es das sogenannte Kostenerstattungsverfahren.

Therapeutenvereinigung: Krankenkassen erschweren Ausweg

Denn grundsätzlich müssen gesetzliche Krankenkassen für eine flächendeckende, bedarfsgerechte, wohnortnahe und rechtzeitige Versorgung ihrer Versicherten sorgen. Erbringen gesetzliche Kassen eine solche "unaufschiebbare Leistung" nicht rechtzeitig, so haben die Versicherten einen Anspruch auf Kostenerstattung. So sieht es Paragraf 13 Absatz 3 des SGB V vor. In diesem Fall können also auch Therapeutinnen und Therapeuten ohne Kassensitz über die Krankenkassen abrechnen. Allerdings – die meisten gesetzlichen Kassen, allen voran die größte bayerische Krankenkasse, die AOK, würden – so die Beobachtung von Christina Spohr und ihren Kolleginnen - Anträge auf dieses Kostenerstattungsverfahren ablehnen oder verkomplizieren. Manchmal würden die Kassen darauf verweisen, dass es in einem Umkreis von 30 bis 40 Kilometern noch Therapeuten gäbe - eine Distanz, die Christina Spohr auf dem Land und ohne ausreichenden öffentlichen Nahverkehr für Kinder und Jugendliche für nicht erreichbar hält. "Im zweiten heißt es dann vielleicht, dass es nicht dringend genug ist." Oft würden die Kassen auf die Terminservicestelle verweisen, um sich darüber einen Therapieplatz geben zu lassen. Allerdings bekomme man da zwar einen Termin in einer Sprechstunde, nicht aber eine Therapie im Anschluss. Für die Betroffenen geht die Suche damit weiter.

AOK Bayern weist Vorwurf zurück

Ähnliches bestätigen auch die Daten der Deutschen Psychotherapeuten Vereinigung von 2021: Demnach bekamen gerade einmal elf Prozent der Kinder und Jugendlichen einen psychotherapeutischen Behandlungsplatz innerhalb eines Monats nach dem Erstgespräch. Den Vorwurf, es würden regelmäßig Anträge auf Kostenerstattung abgelehnt, weist die größte Krankenversicherung Bayerns, die AOK, auf BR-Anfrage zurück. Zwischen 1. Januar 2020 und 31. Dezember 2022 habe die AOK Bayern 97 Prozent der Erstanträge auf Kostenerstattung bei Kindern und Jugendlichen genehmigt.

Die Tölzer Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Christina Spohr kann das aus ihrer Erfahrung nicht bestätigen. Und auch beim Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen beobachtet man anderes. Die Krankenkassen würden sehr kritisch prüfen, heißt es in einem Schreiben an den BR. "Die selbst beschaffte Psychotherapie muss nicht nur 'notwendig' sein, sondern auch 'unaufschiebbar'." Diese beiden Voraussetzungen würden Gutachter aus dem medizinischen Dienst beurteilen, anhand einer begründeten Stellungnahme des Behandlers. Außerdem sei zu prüfen, ob die Leistung im System 'nicht rechtzeitig erbracht' werden kann oder konnte. "Da versuchen die Krankenkassen immer noch etwas hinzubiegen und den Patienten hinzuhalten."

Psychotherapeutenvereinigung: Ablehnungen "hanebüchen"

Susanne Berwanger, bayerische Landesvorsitzende vom Verband psychologischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten nennt die Argumente, die die Krankenkassen zur Ablehnung von Kostenerstattungen heranzögen, teilweise "hanebüchen". Patienten müssten dann in den Widerspruch gehen und belegen, dass sie in Kassenpraxen nicht unterkommen. Und manchmal würden die Krankenkassen Kontrollanrufe bei den Kassenpraxen starten, um zu überprüfen, ob die wirklich keine Kapazitäten hätten.

Ist die gesetzliche Grundlage für Kostenerstattung "zu schwammig"

Die Kinder- und Jugendpsychotherapeutin Christina Spohr sieht deshalb den Gesetzgeber in der Pflicht. Die Versicherten hätten keine Lobby und die gesetzliche Grundlage im Sozialgesetzbuch, wann die Kostenerstattung von den Krankenkassen zu tragen sei, sei zu schwammig formuliert. "Das heißt, die Stellschraube wäre: weniger Schlupflöcher in diesem Gesetz. Eine klare Definition, wann ist Kostenerstattung indiziert und dann muss sie tatsächlich auch genehmigt werden und was kann der Versicherte ansonsten tun."