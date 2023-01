Fehlender Wohnraum: Ein Schiff für 200 Flüchtlinge auf der Donau

Die MS Rossini ist am Ende einer Reise angekommen: in Bach an der Donau im Landkreis Regensburg, nicht gerade die erste Wahl für Flusskreuzfahrttouristen. Doch für die nächsten Wochen werden auf dem etwa 111 Meter langen Hotelschiff auch keine Touristen unterkommen. An Bord sollen demnächst zwischen 150 bis 200 Flüchtlinge gehen. Die MS Rossini wird zur Notunterkunft umdeklariert, weil die Kapazitäten im Landkreis Regensburg ausgeschöpft sind.

Landkreis: Begrenzte Aufnahmemöglichkeiten

Ein Hotelschiff als Notunterkunft zu nutzen, sei eine unkonventionelle Möglichkeit, geflüchtete Menschen unterzubringen, gesteht das Landratsamt Regensburg ein. Allerdings sei die Zahl der Asylsuchenden im Landkreis in den letzten Wochen und Monaten stark angestiegen, das Angebot an verfügbarem Wohnraum aber begrenzt.

Turnhallen wollte der Landkreis nicht erneut blockieren, um den Schul- und Vereinssport aufrechterhalten zu können. Das Landratsamt hat daher mehrere Notunterkünfte errichtet. "Nachdem aber nunmehr auch keine geeigneten Gewerbehallen mehr zur Verfügung standen, wurde von der angebotenen Unterbringungsmöglichkeit auf dem Hotelschiff Gebrauch gemacht", so das Landratsamt Regensburg auf BR-Anfrage.

Hotelschiff: Notunterunterkunft auf Zeit

In der Gemeinde Bach an der Donau befindet sich der einzige Anleger im Landkreis Regensburg, an dem Kreuzfahrtschiffe festmachen dürfen. Für die nächsten sechs Monate aber nur: die MS Rossini. Die Flüchtlinge werden sich dort wesentlich kürzer aufhalten. Eine Integration in die Gemeindestrukturen von Bach ist nicht vorgesehen.

Wie bei einer Notunterkunft üblich, verbleiben die Asylsuchenden dort nur wenige Tage bis ein paar Wochen, bis sie in dezentrale Unterkünfte weiterverteilt werden, so das Landratsamt. "Es wird also einen ständigen Wechsel an Bewohnern geben." Die Integration soll erst in der zugewiesenen Gemeinde erfolgen - sofern der Asylantrag erfolgreich ist.

Flüchtlinge: Keine Chance auf Integration?

Bei den Bürgern von Bach an der Donau sind vorab viele Fragen offen, wie die 1.800-Seelen-Gemeinde mit den Flüchtlingen umgehen soll. "Wir haben Angst." Ein anderer Bewohner ergänzt, dass 200 Flüchtlinge den Ort überfordern würden. Zwar gebe es auch die Möglichkeit, dass die Flüchtlinge im Dorf mitwirken. "Wenn es gewünscht ist."

Viel Handlungsspielraum, um die Flüchtlinge auf dem Schiff vor Ort zu integrieren, gibt es nicht. Das Landratsamt verweist darauf, dass eine Arbeitstätigkeit für die Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft nicht zulässig seien. Auch ein Ausbau etwa von Busverbindungen ins nahe gelegene Regensburg oder der Mobilfunkanbindung sei nicht vorgesehen.

Belegung soll im Februar beginnen

Noch sind auf der MS Rossini keine Flüchtlinge untergebracht. Zwar sind die bis zu 15 Quadratmeter großen Kabinen bereits so ausgestattet, wie sie jeder Kreuzfahrttourist erwarten würde. Dazu gehören neben eigener Dusche und WC auch Klimaanlage, Fernseher und Safe. In den nächsten Tagen werden vom Technischen Hilfswerk noch kleine Umbauarbeiten verrichtet, wie Leitungen für Frisch- und Abwasser. Im Februar sollen die ersten Flüchtlinge an Bord gehen.