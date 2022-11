Fehlender Schulabschluss: Wie Teilhabe trotzdem gelingen kann

Der Auszubildende Omar Secka hat keinen Schulabschluss. Denn er flüchtete 2015 im Alter von 17 Jahren aus Gambia nach Deutschland. Jetzt ist er trotzdem im dritten Lehrjahr zum Maler und Lackierer in einem Münchner Malereibetrieb. Sein Ausbildungsbetrieb hat ihn auch ohne Abschlusszeugnis eingestellt. "Am Anfang war ich nervös", erzählt er. Aber vor allem dank eines Kollegen, der ihn gut eingelernt hat, stehe er jetzt kurz vor seiner Abschlussprüfung.

6.000 Jugendliche in Bayern ohne Mittelschulabschluss

Doch nicht nur Menschen mit eigener Migrationserfahrung haben oft keinen Schulabschluss. Allein im vergangenen Schuljahr sind bayernweit über 6.000 Jugendliche ohne Mittelschulabschluss geblieben. Einige von ihnen kommen von Förderschulen.

Besonders betroffen sind außerdem Jugendliche aus Familien mit niedrigem sozioökonomischem Status, zum Beispiel wenn die Eltern erwerbslos sind oder nur ein sehr geringes Einkommen haben. Jugendliche aus diesen Familien haben etwa drei Mal so häufig keinen Schulabschluss wie Jugendliche mit hohem sozioökonomischem Status.

Orientierungslosigkeit und fehlender Halt

"Das sind oft zerrüttete Familienverhältnisse", weiß Anian Rutz, der an der Staatlichen Berufsschule München-Land Jugendliche ohne Schulabschluss in sogenannten Berufsvorbereitungsjahren unterrichtet. Manche von ihnen kämen aus Familienverhältnissen, in denen es Kindeswohlgefährdung gegeben habe und die begünstigten, "dass da kein Halt da ist."

Berufsvorbereitungsjahr soll Jugendlichen Teilhabe ermöglichen

Die Berufsvorbereitungsjahre werden für Jugendlichen ohne Schulabschluss an Berufsschulen angeboten. In den Klassen werden neben Kernfächern wie Mathematik und Deutsch auch Lernbereiche wie "Lebensgestaltung", "Medienwelten", oder "berufliche Handlungsfähigkeit" angeboten. "Man sieht schon an diesen Bezeichnungen, dass es ganz viel darum geht, Jugendliche zu befähigen, in der Welt da draußen irgendwie mit teilzuhaben", erklärt Berufsschullehrer Rutz.