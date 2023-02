Fehlende Hausärzte: VERAH übernehmen Hausbesuche

An zwei Vormittagen in der Woche steigt Claudia Lutz in ihr VERAH-Mobil. Der weiße Kleinwagen bringt die 58-jährige Versorgungsassistentin zu ihren Patientinnen und Patienten nach Hause, heute zu Brigitte Rüdiger. Lutz ist medizinische Fachangestellte, seit knapp 30 Jahren arbeitet sie in einer Familienpraxis in Mainstockheim im Landkreis Kitzingen. Seit zehn Jahren nicht nur als medizinische Fachangestellte, sondern auch als Versorgungsassistentin in einer Hausarztpraxis (VERAH).

Über 3.000 VERAH in Bayern

VERAH bezeichnet eine Weiterbildung, etwa für medizinische Fachangestellte. Die Fortbildung des Instituts für hausärztliche Fortbildung im Deutschen Hausärzteverband e.V. umfasst 200 Unterrichtseinheiten, darunter auch Praktika, am Ende wird eine Hausarbeit geschrieben. Die Versorgungsassistentinnen in der Hausarztpraxis können dann Hausbesuche übernehmen, die keine Akutfälle sind: Sie nehmen zum Beispiel Blut ab, impfen, versorgen Wunden und übernehmen die Pflegeberatung. Bundesweit haben bisher 16.000 medizinische Fachangestellte die Ausbildung absolviert, in Bayern sind es 3.100 VERAH.