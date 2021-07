Fehlende Gewerbesteuer: Münchner Haushaltslage desaströs

Offenbar wird die Regierung von Oberbayern kein grünes Licht geben für die Finanzplanung der Landeshauptstadt München im kommenden Jahr. Das geht aus dem Entwurf für den sogenannten Eckdatenbeschluss der Kämmerei hervor, über den heute im Münchner Stadtrat diskutiert wird. Der Eckdatenbeschluss dient dazu, die ehrenamtlichen Stadträte frühzeitig über die Haushaltslage zu informieren und gegebenenfalls gegenzusteuern.

Haushaltslage München: Halbe Milliarde Euro zu wenig

Laut der Schätzung klafft nach derzeitigen Planungen im laufenden Betrieb ein Loch von rund 476 Millionen Euro in der Münchner Kasse, das nicht durch neue Schulden gedeckt werden darf. Kommunen sind in Deutschland stark reglementiert, was die Kreditaufnahme betrifft. So dürfen Kosten, die durch den laufenden Betrieb einer Kommune entstehen, nicht durch Schulden gegenfinanziert werden. Etwas anders sieht es bei Investitionen aus.

Einbruch bei Gewerbesteuer durch Corona-Pandemie

Als Hauptgrund für die schlechte Münchner Haushaltslage gilt die Corona-Pandemie. So schrumpfte infolge der Pandemie die größte Einnahmequelle der Stadt, die Gewerbesteuern, in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. Aber auch die anderen Einnahmemöglichkeiten brachen ein. Gleichzeitig steigen seit Jahren die Anforderungen an die Stadt, beispielsweise durch den Bevölkerungszuwachs.

Als Gegenmaßnahmen schlägt die Stadtkämmerei unter anderem die Erhöhung von städtischen Gebühren vor. Aber auch noch deutlichere Einsparungen beim städtischen Personal, als das bisher schon geschehen ist, könnte es geben.

Corona-Sonderfonds soll bleiben

Trotz der desaströsen Haushaltslage will die grüne-rote Rathauskoalition an einen 7,5 Millionen Euro Corona-Sonderfonds für finanziell benachteiligte Bevölkerungsgruppen in München festhalten. Mit dem Geld sollen mehrere städtische Sozialprogramme unterstützt werden, so zum Beispiel die Schuldnerberatung oder Angebote in den Alten- und Service-Zentren aber auch die Kinder- und Jugendarbeit und der Kulturbereich.

Hoffen auf Geld vom Bund

Ohne Hilfe von außen wird es aber nach derzeitigen Schätzungen der Kämmerei nur sehr schwer möglich sein, einen Haushalt aufzustellen, der den Anforderungen der Regierung von Oberbayern gerecht wird.

Konkret hoffen Vertreter der Stadt deswegen darauf, dass Bund und Freistaat erneut die Gewerbesteuerausfälle teilweise kompensieren oder es den bayerischen Kommunen erlauben, mehr Schulden zu machen als eigentlich erlaubt. Ansonsten drohen im kommenden Münchner Haushalt massive Einschnitte.