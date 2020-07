Fehlende Flusskreuzfahrten: Tourismus in Bamberg leidet

In der Vergangenheit fluteten die Flusskreuzfahrttouristen die Stadt Bamberg. Vor allem im Sommer zogen viele Touristengruppen durch die schmalen Gassen der Altstadt. In diesem Jahr sieht das aber in Bamberg ganz anders aus: Es sind kaum ausländische Touristen in der Welterbe-Stadt unterwegs.

Keine, Flusskreuzfahrten, keine ausländischen Touristen

Flusskreuzfahrtschiffe dürfen inzwischen zwar wieder fahren – ausländische Touristen gibt es derzeit in ganz Bayern aber nur wenig. Vor allem für die kleinen Läden rund um das alte Rathaus ist das ein Problem. Mitarbeitern von Souvenirläden wurde zum Teil extra ein Englischkurs vom Arbeitgeber bezahlt. Den brauchen sie momentan nicht, viele Läden sind nur spärlich besucht. Deswegen muss beim Personal gespart werden: In den Läden arbeiten mitunter nur halb so viele Mitarbeiter wie sonst.

Altstadt von Bamberg: Läden machen weniger Geschäfte

Auch Buchläden wie der von Robert Lorang müssen Einbußen hinnehmen. Es fehle ein großer Posten im Umsatz bei touristischen Angeboten wie Magneten oder Postkarten, so Lorang. Dieses Geschäft sei quasi inexistent. Die Verluste kann er momentan noch kompensieren. Er verdiene mehr an den Büchern, die er an deutsche Touristen verkauft. Aber selbst von denen gebe es weniger, als es normalerweise der Fall wäre, erklärt Lorang. Nicht zuletzt deshalb hat er die Öffnungszeiten seines Buchladens in diesem Sommer um zwei Stunden verkürzt.

Flusskreuzfahrtschiffe spülen Geld in die Stadt

Auch wenn die Flusskreuzfahrtschiffe zwar nur rund zwei Prozent des Gesamttourismus der Stadt ausmachen, sind sie trotzdem wichtig. Denn sie lassen pro Kopf rund 30 Euro in Bamberg. Bei einem Schiff mit 150 Touristen sind das rund 4.500 Euro. Geld das in der Welterbe-Stadt Bamberg wohl auch in den kommenden Monaten fehlen wird.