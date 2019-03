Fehlalarm in München: Verdächtige Substanz ist tote Maus

Die Überreste des toten Tieres befanden sich nicht, wie zunächst gemeldet wurde, in einem Briefumschlag, sondern in einem Paket. Mehreren Personen sei es beim Einatmen der braunen Masse übel geworden. Wie die Polizei miteilte, musste sich eine Beschäftigte in der Poststelle des Ordinariats erbrechen, als sie die Postsendung öffnete.

Keine gesundheitliche Gefahr

Vier kirchliche Beschäftigte wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Allerdings bestand keine gesundheitliche Gefahr. Die Einsatzkräfte gaben das Gebäude wieder frei.