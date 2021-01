Fehlalarm: Doch keine Maden im Essen

Die Polizei hat eine Richtigstellung zu den angeblichen Maden in einer Chicken-Box eines Lieferservices aus Buchloe im Ostallgäu veröffentlicht. Laut Polizei waren in der Box gar keine Maden, sondern unbedenkliche pflanzliche Lebensmittelreste. Diese seien auf den ersten Blick nicht von Maden zu unterscheiden gewesen. Von dem in einer Box gelieferten Essen dürfte keine Gesundheitsgefahr ausgegangen sein.

Untersuchungen entlarven vermeintliche Maden

Wie berichtet, hatte ein 17-Jähriger vergangenen Sonntag laut Polizei bei einem Lieferservice Hühnchen bestellt und dann angeblich tote Maden in seinem Essen gefunden. Bei der labortechnischen Untersuchung stellte sich jetzt heraus, dass es sich um Pflanzenreste handelte, die zwar mitfrittiert wurden, aber nicht bestellt waren.