FDP-Winterklausur: Aufgabenverteilung und Aussprache

Er erwarte sich jetzt, dass die drei Tage der Klausur dazu genutzt würden, als Team zusammen zu kommen und die Arbeit der nächsten fünf Jahre zu planen und zu besprechen, so Martin Hagen, FDP-Fraktionschef im Bayerischen Landtag. Strategische Schwerpunkte müssten besetzt und interne Prozesse festgelegt werden.

Einstimmung auf die Grundüberzeugungen

Dabei tagt die Fraktion bis Freitag alleine, dann kommt der Landesvorstand dazu. Nach einer ersten kurzen Aussprache der Abgeordneten zu ihrem Alltag wurde es auf der Klausur zur Einstimmung philosophisch - bei einem Vortrag zur Geschichte des Liberalismus.

Gegen den Fachkräftemangel

Am Nachmittag will die Fraktion ein Papier zur Wirtschaftspolitik verabschieden, in dem es unter anderem um die Bekämpfung des Fachkräftemangels und eine bessere digitale Infrastruktur geht. Morgen soll das Papier der Öffentlichkeit vorgestellt werden.