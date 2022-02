FDP will Nachholklausuren – und bekommt unerwarteten Zuspruch

Monatelang gelernt – und dann alles umsonst. Das kann Studenten widerfahren, die kurz vor der Klausur positiv auf Corona getestet werden. Findet die Prüfung nämlich in Präsenz statt, dürfen sie dann nicht mitschreiben. Und gibt es keinen Nachholtermin noch im selben Semester, verlängert sich ihr Studium.

Ungetestet oder mit positivem Test in der Uni-Prüfung

Damit es dazu nicht kommt, würde so mancher Student auch mit roter Corona-Warn-App, ungetestet oder sogar mit positivem Schnelltest an der regulären Uni-Prüfung teilnehmen, kritisiert Wolfgang Heubisch (FDP) im Wissenschaftsausschuss des Bayerischen Landtags. Er beruft sich damit auf einen Bericht des BR, welcher die Prüfungssituation von Studenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Augsburg schildert.

Auch Heubisch hat sich dieses Themas angenommen und es in den Sozialen Medien, auf LinkedIn und Tiktok, geteilt. Dort wurde er mit Reaktionen geflutet, berichtet er: "Bei TikTok habe ich seit dem Posten gestern Nachmittag 225.000 Ansichten gehabt mit 10.000 Reaktionen, mit 250 mehr oder weniger ausführlichen Kommentaren." Dieses Thema müsse also ernst genommen werden, folgert der FDP-Abgeordnete. Manche Studenten könnten es sich auch schlicht finanziell nicht leisten, wegen einer verpassten Prüfung ein oder mehrere Semester an ihr Studium dranzuhängen.

Organisationsaufwand nicht stemmbar, so die CSU

Nachholklausuren würden aber noch mehr Kräfte binden, mehr Organisation einfordern und Mitarbeiter, die die Prüfungen beaufsichtigen. Das hält Robert Brannekämper von der CSU für nicht stemmbar: "Seit zwei Jahren ist doch dieses System am Anschlag. Redet doch mal mit den Leuten draußen – wenn ich das tue, sagen die alle: Wir haben Land unter, weil wir seit zwei Jahren versuchen, die Hochschulen am Laufen zu halten, mit all den Problemen, die täglich aufploppen."

Dringlichkeitsantrag der FDP in Ausschuss abgelehnt

Auch der Koalitionspartner, die Freien Wähler, sehen in fehlenden Nachholprüfungen kein drängendes Problem. Es handele sich um Einzelfälle aus Augsburg, so die beiden Regierungsfraktionen. Der FDP-Dringlichkeitsantrag wurde deshalb im Ausschuss von der Regierungsmehrheit abgelehnt, gegen die Stimmen der Ampel-Fraktionen von SPD, Grünen und FPD. Die AfD enthielt sich.

Nicht nur Augsburg – Fälle auch in anderen Uni-Städten

Nur ein Augsburger Problem – dagegen wehrt sich Simon Gritzmann, Landesvorsitzender der Liberalen Hochschulgruppen in Bayern, der FDP-nahen studentischen Vertretung. Ihm seien längst nicht nur Fälle aus Augsburg, sondern auch von der Jura-Fakultät in Bayreuth, der BWL in Coburg, der Hochschule München und der Universität Regensburg bekannt. "Das ist eine Katastrophe für die einzelnen Studierenden, wenn man erst ein halbes oder ein Jahr später die Prüfung schreiben kann", bekräftigt Gritzmann.

In manchen Studiengängen herrsche außerdem ein massiver Leistungsdruck – da wäre es nachvollziehbar, dass einzelne Studenten sich regelwidrig verhalten und zum Beispiel einfach ungetestet erscheinen – so falsch das auch sei. "Vor allem bei Aufbauprüfungen muss es Nachholklausuren geben." Denn verpasse ein Student wegen einer Infektion eine Prüfung, welche die Basis für eine andere Klausur bildet, würden Studenten oft noch mehr als ein Jahr verlieren.

RCDS-Landesvorsitzender will ebenfalls zeitnahe Nachholklausuren

Auch Filip Balzert, Landesvorsitzender des RCDS in Bayern, der CSU-nahen studentischen Vereinigung, schließt sich der Forderung des LHG-Landesvorsitzenden an. "Es ist natürlich erforderlich, dass zeitnahe Wiederholungsprüfungen angeboten werden", bekräftigt er. Auch innerhalb des RCDS sei er schon auf dieses Problem hingewiesen worden.

Mit seinem Eintreten für Nachholklausuren noch im selben Semester geht er, zumindest in diesem hochschulpolitischen Detail, auf Konfrontation mit seiner eigenen Partei, der CSU. Trotzdem sieht er vor allem die Hochschulen in der Pflicht: "Das Wissenschaftsministerium muss auf Nachholprüfungen hinwirken, aber letztendlich müssen die Hochschulen diese selbst umsetzen." Es könne nicht sein, dass die Unis es sich einfach machen und Verantwortung abschieben, so Balzert.