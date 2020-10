FDP warnt: Digital-Turbo für die Schulen wird nicht zünden

Von der digitalen Steinzeit in die digitale Bronzezeit bewegten sich Bayerns Schulen derzeit - mehr nicht. Dieses Bild zeichnet der bildungspolitische Sprecher der Landtags-FDP, Matthias Fischbach. Vier parlamentarische Anfragen hatte er an die Staatsregierung gestellt, wollte wissen, wie das Konzept aussehen soll - etwa für die so genannte "Bayern-Cloud Schule" - um den von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) versprochenen "Digital-Turbo" an den Schulen zu zünden.

Zeit- und Kostenplan für "Bayern-Cloud Schule" fehlt

Fischbachs Fazit nach Eingang eines Großteils der Antworten aus dem Kultus- sowie dem Finanzministerium, die auch dem Bayerischen Rundfunk vorliegen: Die Planungen seien noch nicht weit gediehen, es fehle etwa an einem verbindlichen Zeit- und Kostenplan sowie an einem echten Projektmanagement.

"Ich erwarte mir deutlich mehr Tempo, Struktur und Verbindlichkeit. Seit Jahren wird nur mit großen Summen hantiert, aber vor lauter Bürokratie kommt nichts vor Ort an. Es ist längst überfällig, dass die digitale Bildung in Bayern professionell gemanagt wird." Matthias Fischbach, bildungspolitischer Sprecher der FDP im bayerischen Landtag

Ihm sei schleierhaft, warum bei dem Vorhaben ein extra geschaffenes Digitalministerium komplett außen vor bleibe.

Drei Säulen für digitalen Bildungsfortschritt

Im Juli, kurz vor Beginn der Sommerferien, hatte Ministerpräsident Söder gemeinsam mit Bildungsminister Michael Piazolo (Freie Wähler) ein "Drei-Säulen-Konzept" für die Digitalisierung der Schulen skizziert, bestehend aus Hardware, Software und Fortbildung. Beide Politiker kündigten eine zentrale digitale Schulplattform, ein eigenes Schul-Rechenzentrum, zusätzliche digitale Leihgeräte für Schüler und Lehrer, rund 600 neue IT-Systemadministratoren und rund 100 neue Stellen für die Aus- und Fortbildung von Lehrern an.

FDP-Mann Fischbach befürchtet nun, dass vieles davon nur rudimentär umgesetzt werden und unnötig lange dauern könnte. Beispiel "Bayern-Cloud Schule": Die FDP bemängelt, dass kein ordentlich zertifizierter Projektmanager den Aufbau der Cloud betreut. Laut Kultusministerium liegt die Leitung bei einem als Mathematik, Physik und Informatiklehrer fürs Gymnasium ausgebildeten Beamten im Kultusministerium, der sich zusätzliche Kompetenzen in der IT erworben habe. Außerdem werde er von diversen Experten beraten.