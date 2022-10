FDP versetzt Ampel-Partner in Nervosität

Schon am Wahlabend hatte FDP-Chef Christian Lindner die Schlappe seiner Partei in Niedersachsen mit der Ampel-Politik in Berlin in Verbindung gebracht, nach einer Präsidiumssitzung legte er heute nach: Nicht nur die FDP habe ein Problem, "sondern die Ampel insgesamt muss sich einer Herausforderung stellen, für ihre Politik mehr Unterstützung in Deutschland zu erreichen", betonte Lindner in Berlin. "Die Ampel insgesamt hat an Legitimation verloren." Denn die Zugewinne der Grünen reichten nicht aus, um die Verluste von SPD und FDP auszugleichen.

Aus FDP-Sicht müsse die Ampel über die Balance von sozialem Ausgleich, ökologischer Verantwortung und wirtschaftlicher Vernunft "neu nachdenken", damit sie insgesamt "wieder reüssieren" könne. Für die FDP gelte es nun, ihr Profil herauszuarbeiten und zu stärken. "Dafür nehmen wir uns Zeit."

Die FDP hatte am Sonntag in Niedersachsen den Wiedereinzug in den Landtag verpasst. Die SPD wurde klar stärkste Partei, musste aber ebenfalls Verluste hinnehmen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will künftig mit den Grünen regieren, die im Vergleich zu 2017 deutlich zulegten. Die CDU muss nach großen Verlusten voraussichtlich auf die Oppositionsbank wechseln, die AfD jubelte über Zugewinne.

SPD: Mit Streit muss jetzt Schluss sein

Bedauern über die FDP-Schlappe in Niedersachsen äußerte auch der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil. "Ich verstehe, was das mit der FDP gerade macht", sagte er in Berlin. Zugleich warnte er vor einem offenen Streit in der Ampel-Regierung, wie es ihn in den vergangenen Wochen teils gegeben habe. "Das stärk keinen der drei Partner." Mit öffentlichem Streit müsse jetzt Schluss sein.

Die Antwort auf die "wahnsinnig turbulenten Zeiten" dürfe nicht sein, "dass wir uns behaken", sondern "dass wir uns unterhaken in der Ampel". Es gehe jetzt um den gemeinsamen Weg, "und ein bisschen um den Geist, den wir während der Koalitionsverhandlungen hatten, den großen Aufbruch zu schaffen", mahnte der SPD-Vorsitzende.

Grüne: Viel zu viele rituelle Kämpfe

Grünen-Chef Omid Nouripour widersprach Lindners Wahl-Analyse: "Die Legitimation der Bundesregierung entsteht aus der Bundestagswahl", betonte er. In der Landtagswahl sei die künftige Landesregierung legitimiert worden. In dieser Zeit der Krise und Verunsicherung müsse die Ampel jetzt erst recht zusammenzustehen, um Lösungen zu liefern. Die Koalition habe in den vergangenen Monaten die "gute Stimmung, die es hinter den Kulissen zuweilen gibt", zu wenig nach vorne gestellt und viel zu viele "rituelle Kämpfe" geführt, die überflüssig gewesen seien. Das müsse die Ampel abstellen und der Bevölkerung zeigen, dass die Bundesregierung handlungsfähig sei und vertrauensvoll zusammenarbeite.

Auf Nachfrage beteuerte Nouripour aber, er befürchte nicht, dass die FDP nun Sand ins Ampel-Getriebe streut. Wenn die Liberalen Beratungsbedarf hätten, stünden die Grünen für "Gespräche jeglicher Art" zur Verfügung. "Wenn die FDP an Stellen der Meinung ist, jetzt nachjustieren zu müssen, setzen wir uns zusammen und reden", betonte er.

Atomkraft: SPD und Grüne beharren auf Einigung

Sowohl Nouripour als auch Klingbeil ließen aber keinen Zweifel daran, dass die FDP-Forderung nach längeren Laufzeiten der drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland für sie kein Thema ist. Es sei vereinbart worden, dass es die beiden Meiler in Süddeutschland in eine Einsatzreserve überführt werden sollen, sagte der Grünen-Chef. "Die Frage der Laufzeitverlängerung ist keine Option (...). Dementsprechend ist das keine Baustelle für uns."

Klingbeil stellte klar: "Bei Atom gibt es Vorschläge des Wirtschaftsministers, wie wir bei der Atomfrage vorgehen. Und ich gehe davon aus, dass die jetzt so beschlossen werden in der Regierung."

Auch CDU will ihr Profil schärfen

Der Oppositionsführer und CDU-Vorsitzende Friedrich Merz will die Ergebnisse aus Niedersachsen mit Blick auf die Bundespolitik nicht überbewerten. Es sei in erster Linie ein Wahlergebnis der Landespolitik, argumentierte er. In den bundesweiten Umfragen liege die CDU mit großem Abstand auf Platz eins. Seine Warnung vor "Sozialtourismus" ukrainischer Flüchtlinge habe im Wahlkampf "kaum oder gar keine" Rolle gespielt, sagte der Parteichef.

Die Verluste in Niedersachsen seien zwar ein Rückschlag für die CDU, "aber wir lassen uns hier überhaupt nicht entmutigen". Merz kündigte an, nun viel intensiver "die politische Arbeit" in der CDU anzugehen und sich verstärkt um das neue Grundsatzprogramm kümmern. "Wir wollen unsere Themen setzen." Er werde unter anderem Vorschläge machen, wie sich die CDU zu wirtschaftspolitischen Fragen positionieren könne. Merz teilte mit, dass CDU-Bundesgeschäftsführer Stefan Hennewig in Kürze von dem langjährigen Konzernmanager Christoph Hoppe abgelöst werde. Diese Entscheidung habe er aber schon vor der Niedersachsen-Wahl gefällt.

AfD sieht "Trendwende"

Als eine "Trendwende" für seine Partei "auch im Westen" wertete AfD-Chef Tino Chrupalla hat die Wahl in Niedersachsen. Seine Partei hatte sich deutlich auf knapp elf Prozent verbessert. "Ein sensationelles Ergebnis, mit dem wir sehr zufrieden sind", betonte Chrupalla. Dabei hätten natürlich auch bundespolitische Themen eine Rolle gespielt - Preissteigerungen, Inflation, Energiesicherheit. "Da haben wir als Bundespartei auf die richtigen Themen gesetzt."

Die AfD habe dabei nicht nur Wähler aus dem Protestlager gewonnen, sondern habe aus FDP und CDU Wähler auch "mit Überzeugung" rübergezogen, sagte der AfD-Chef. Diese wolle man nun als Stammwähler gewinnen.