FDP und Linke: Politiker im Kontrovers Reality-Check

Wilhelm Böck ist Familienunternehmer in der vierten Generation. 150 Arbeitskräfte beschäftigt er in seinem Gartenbaubetrieb in Neufahrn bei München, viele von ihnen stammen aus Osteuropa. Den Mindestlohn zahlt er, aber mehr sei nicht drin, sagt er. Mit den Forderungen der Linken, den Mindestlohn auf 13 Euro anzuheben, kann er deshalb nicht viel anfangen. Dann müssten auch seine Produkte teurer werden, meint er.

Betrieb am Laufen halten – kann sich die Linken-Politikerin da hineinversetzen?

Neben dem Verkauf in der Markthalle steht noch die Abwicklung der Kundenbestellungen an – Büroarbeit. Inhaber Wilhelm Böck hilft aber auch mit, wo Not am Mann ist. Heute muss noch Suppengemüse am Fließband sortiert werden. Einsatz für die Linken-Politikerin. Körperliche Arbeit, Schnelligkeit ist gefragt. Nicole Gohlke will wissen, was der Inhaber von ihrer Forderung nach einer Erhöhung des Mindestlohns auf 13 Euro hält. Seine Antwort: "Wir können das nicht."

Der Familienunternehmer hat mit den seiner Meinung nach zu niedrigen Preisen seiner Lebensmittel zu kämpfen. Dagegen lässt die Bundestagsabgeordnete der Linken das Thema Mindestlohn nicht los. So leicht kann sie sich in die Chef-Rolle nicht reinversetzen.

Übernahme von Familienbetrieb contra Erhöhung der Erbschaftssteuer

Die Linken-Politikerin Nicole Gohlke lernt Tochter und Sohn von Wilhelm Böck kennen, die auch im Betrieb arbeiten. Sein Sohn soll ihn übernehmen. Allerdings droht die Erbschaftssteuer, die die Betriebsübergabe belasten könnte. Die Linken wollen die Erbschaftssteuer grundsätzlich erhöhen – vor allem wegen der Superreichen. Wird die Politikerin ihre Meinung ändern?

Das Format

Einen Tag lang tauchen Vertreterinnen und Vertreter der Parteien CSU, SPD, AfD, Grüne, FDP und Linke in die Welt ihrer potentiellen Wähler ein: Sie müssen mit anpacken oder den Job sogar gleich ganz übernehmen. Dabei werden sie unter anderem eine komplette Schicht als Pflegekraft arbeiten oder die Aufgaben eines Landwirts erfüllen müssen. Und zwar bei Menschen, die sich von den jeweiligen Politikern überhaupt nicht verstanden oder vertreten fühlen, aber große Lust haben, mit ihnen zu diskutieren.

Wohin und zu wem es sie genau verschlagen wird, erfahren die Bundestagskandidaten erst während der Dreharbeiten. Kann eine Seite die andere überzeugen? Oder können vielleicht sogar gemeinsame Lösungen für die realen Probleme der potentiellen Wählerinnen und Wähler erarbeitet werden?