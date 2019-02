vor 31 Minuten

FDP und AfD fordern: Staat soll Zahlungen an Kirchen einstellen

Mehr als 90 Millionen Euro erhalten die Kirchen in Bayern vom Staat. Jahr für Jahr. Aus der Opposition im Bundestag gibt es nun erneut Forderungen nach einer Ablösung der Staatsleistungen an die beiden großen Kirchen. Doch das ist nicht so einfach.