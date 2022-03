FDP-Stadträte fordern Vignette für Fahrräder in Coburg

In Coburg soll es bald eine Vignette für Fahrräder geben - zumindest wenn es nach der FDP in der Kommune ginge. In einem entsprechenden Antrag an den Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) fordern zwei Stadträte der FDP, dass Radfahrer in der Stadt mit zehn Euro jährlich den Ausbau des Radwegenetzes mit finanzieren sollten.

Fahrradvignette soll Druck auf die Politik erhöhen

In dem Antrag, der dem BR vorliegt, ist von einer angemessenen Beteiligung der Radfahrer an den Kosten des Ausbaus der Fahrradinfrastruktur die Rede. Die FDP erwarte in der Folge auch, dass die Sicherheit für Radfahrer in der Stadt steige und durch eine Vignette die Verfolgung von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung erleichtert werde. Kontrollieren solle die Vignettenpflicht das Coburger Ordnungsamt.

Der Fahrradverband ADFC in Coburg spricht von einem vorgezogenen Aprilscherz. Statt der Einführung einer Vignette müsse es vielmehr darum gehen, Maßnahmen zu treffen, die klimafreundliches Verhalten förderten. Das sei bei der Einführung einer Fahrradvignette nicht der Fall. Zudem sei unklar, ob die Kosten auch von Fahrradtouristen getragen werden sollten. Coburg liege schließlich an mehreren überregionalen Radwegen. Weiter sorgten die Kosten für Bürokratie und Kontrolle dafür, dass der Verband den Plänen nicht zustimmen könne.

Investitionen in Radwege "über Jahre verschlafen"

Auf Nachfrage des BR relativiert einer der Antragssteller, der Vorsitzende des FDP-Kreisverbands Coburg-Stadt, Michael Zimmermann, den zunächst recht hart formulierten Antrag. Mit dem Vorschlag solle in erster Linie Druck auf die Politik aufgebaut werden, sagt der Vorsitzende. Die Infrastruktur für den Fahrradverkehr in Coburg sei "katastrophal" und Investitionen über Jahre verschlafen worden. Die lange wegen ihrer großen Höhenunterschiede für den Radverkehr als ungeeignet betrachtete Stadt habe sich vor allem durch die Verbreitung von E-Bikes zu einer Fahrradstadt entwickelt.

Teure Großprojekte stehen in Coburg an

Würden die Bürger für die Nutzung der Radwege bezahlen müssen, steigere das auch die Erwartungshaltung an die Politik, den Ausbau der Infrastruktur voranzutreiben. Seit Jahren werde über sogenannte Fahrradschnellwege und Fahrradbrücken über Eisenbahngleise diskutiert.

Die FDP befürchte aber, dass diese dringend notwendigen Projekte aufgrund anderer kostspieliger Investitionen wie der Sanierung des Landestheaters oder dem Bau der Spielstätte "Globe" und eines neuen Krankenhauses, nicht realisiert würden. Die zehn Euro teure Fahrradvignette könnte somit auch zur Finanzierung beitragen.

Hans Heinrich Eidt, der zweite Antragssteller, spricht gegenüber dem BR von einer "Spende", die dazu führen solle, dass die Verwaltung den Willen der Bürger etwas schneller umsetze.