FDP-Landesparteitag: Energiepolitik und Doppelspitzen

Die bayerische FDP verzeichnet mit mehr als 8.900 Mitgliedern derzeit einen historischen Höchstwert. Auch in den Umfragen stehen die Liberalen gut da. Parteichef Martin Hagen führt das unter anderem auf die politische Arbeit seiner Partei während der Pandemie zurück. Corona habe die "DNA der FDP" sichtbar gemacht, sagt er und meint damit die Markenkerne, die sich die Liberalen selbst zuschreiben: Eigenverantwortung, Grundrechte und Freiheit.

BR24 überträgt die Rede des Landesvorsitzenden Martin Hagen ab 12.00 Uhr live.

Tatsache ist, dass genau zur Halbzeit des zweitägigen FDP-Landesparteitags in Hirschaid nun die meisten Corona-Einschränkungen in Bayern fallen. Das Tragen einer FFP2-Maske ist ab Sonntag nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und beispielsweise in Pflegeheimen, Kliniken und Arztpraxen Vorschrift.

FDP-Chef Hagen: Richtige Zeit für Lockerungen

Martin Hagen sieht darin die "Rückkehr zur Normalität", die andere europäische Länder "schon längst vollzogen haben". Der FDP-Chef, der auch die Quarantäne- und Isolationsregeln entschärfen will, twittert noch vor dem letzten Kabinettsbeschluss: "Der Zeitpunkt für die Lockerungen ist (…) genau richtig." Vom Koalitionspartner im Bund, den Grünen, hagelt es Kritik. So attestiert die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag bei BR24 den Liberalen ein "etwas seltsames Freiheitsverständnis". Ministerpräsident Markus Söder (CSU) spricht in Bezug auf die jetzt gelockerten Corona-Regeln von einem "Experiment", von dem man erst sehen müsse, wie es ausgehe.

Unter den bayerischen Liberalen selbst stand der eigene Coronakurs bisher nicht zur Diskussion. Martin Hagen spricht von "Geschlossenheit".

Energiepolitik und der Krieg gegen die Ukraine

Über den weiteren Umgang mit Corona wollen die 420 Delegierten auf ihrem Parteitag zwar auch sprechen, zum Schwerpunkt macht die bayerische FDP diesmal allerdings das Thema Energie. Die Liberalen wollen den Strommarkt grundlegend reformieren, den Strompreis von staatlichen Umlagen und Steuern befreien und das Energierecht vereinfachen. Bei der deutschen Energiewende hapere es aufgrund "verkrusteter Strukturen" sowie "überbordender Bürokratie", schreibt der FDP-Landesvorstand in seinem Leitantrag "Energie für die Zukunft".

Abseits dieser Punkte, die die bundespolitische Ebene betreffen, setzen die Freien Demokraten in Bayern weiter auf Erneuerbare Energien wie Windkraft, Photovoltaik oder Wasserstoff. Doch auch fossile Energieträger stehen im FDP-Papier, wie der Bau neuer Gaskraftwerke im Freistaat.

Angesichts des Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wollen die Liberalen auch den Ausstieg Deutschlands aus der Kernenergie Ende 2022 noch einmal diskutieren und sich entsprechend positionieren, ob sie die weitere Nutzung von Kernkraft ausschließen oder sich für eine Laufzeitverlängerung der drei sich noch am Netz befindenden deutschen Atomkraftwerke aussprechen.

Bayern-FDP künftig mit Doppelspitze?

Position beziehen werden die Delegierten im oberfränkischen Hirschaid auch bei der Frage nach möglichen Doppelspitzen als künftigem Führungsmodell. Diese Option gibt es in der bayerischen FDP bisher noch nicht. Auf Antrag einiger FDP-Kreisverbände, der "Liberalen Frauen Bayern" und einiger Parteimitglieder könnten Doppelspitzen künftig auf allen Parteiebenen zum Einsatz kommen – auf freiwilliger Basis und geschlechtsunabhängig. Dazu müsste die Partei ihre Satzung entsprechend ändern – mit Zweidrittelmehrheit.

Personen zu finden, die alleine Verantwortung für einen Verband oder eine Organisation übernehmen möchten, falle immer schwerer, schreiben die Antragsteller in ihrer Begründung. Durch die Möglichkeit, vom Ortsvorstand bis zum Landesvorsitz optional Doppelspitzen einsetzen zu können, erhoffen sich die Liberalen mehr Flexibilität.