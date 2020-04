FDP im bayerischen Landtag präsentiert Corona-Exit-Strategie

Die FDP im bayerischen Landtag hat einen mehrstufigen Plan zur Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen vorgestellt. Zwar sei die Rückkehr zum Normalzustand noch nicht in greifbarer Nähe, sagte der Fraktionsvorsitzende Martin Hagen in einer Online-Pressekonferenz. Allerdings müsse man den Menschen eine Perspektive zeigen.

Coronavirus: alles Wissenswerte finden Sie hier

Der bayerischen Staatsregierung warf er vor, bislang keine Corona-Exit-Strategie präsentiert zu haben. Die Liberalen erwägen nun eine schrittweise Rückkehr zur Normalität in vier Phasen. Nach und nach sollen zum Beispiel Geschäfte und Schulen wieder öffnen – teilweise in Kombination mit einer Schutzmaskenpflicht.

Wann welche Lockerung in Kraft treten kann, sei für die FDP aber "keine Frage des Kalenders." Stattdessen orientiert sich die Fraktion an epidemiologischen und medizinischen Kennzahlen, die jeder einzelnen Phase zugeordnet sind. Eine Rückkehr zur Normalität (die letzte Phase) ist für die FDP-Fraktion dann erst mit dem Vorhandensein eines Impfstoffs möglich.

Der Vier-Phasen-Plan im Überblick

Phase 1: exponentielles Wachstum der Infektionen

Momentan (Mitte April) befinde sich Bayern am Ende der ersten Phase der Pandemie, so die FDP. Diese sei gekennzeichnet durch das exponentielle Wachstum der Infektionen mit dem Corona-Virus und unzureichenden medizinischen Kapazitäten, um die Infizierten zu versorgen, Schutzausrüstung bereitzustellen und Tests durchzuführen. Deshalb gelten die entsprechenden Maßnahmen.

Phase 2: Erste Lockerungen

Bayern stehe vor dem Eintritt in die zweite Phase des Plans, so die FDP. Die zweite Phase sieht erste Lockerungen der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus vor. Voraussetzung sei ein nur noch lineares Wachstum der Infektionszahlen und ein gut aufgestelltes medizinisches Versorgungssystem. Dann könnte etwa der Schulbetrieb für Abschlussklassen wieder aufgenommen werden, auch die Notfallbetreuung der Kindertagesstätten könnte ausgeweitet werden. Grenzen zu Ländern mit vergleichbaren Wachstumsraten des Virus könnten wieder geöffnet werden. Diese Lockerungen müssten mit einer Mundschutzpflicht in der Öffentlichkeit einhergehen.

Phase 3: Wachstum der Infektionszahlen Rückläufig

Sobald die Zahl der Neuinfektionen rückläufig ist - die FDP führt als Kennzahl eine Verdopplungszahl von mehr als 28 Tagen an - könne man Schulen, Hochschulen und Kindertageseinrichtungen wieder öffnen, außerdem unter Auflagen auch Friseure, Gastronomie, Hotels. Die Mundschutzpflicht im öffentlichen Raum bliebe bestehen.

Phase 4: Rückkehr zur Normalität nur mit Impfstoff

Eine vollständige Rückkehr zur Normalität sei laut FDP erst möglich, wenn ein Impfstoff vorhanden ist. Man müsse sich klar machen, "dass die Rückkehr zum vollen Normalzustand vor Corona noch nicht in greifbarer Nähe ist." Es sei aber "entscheidend, dass der Bevölkerung bereits jetzt eine Perspektive dorthin aufgezeigt wird und die Voraussetzungen für das gewohnte Leben geschaffen werden."