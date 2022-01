FDP-Gesundheitssprecherin lehnt allgemeine Impfpflicht ab

Es seien zu viele Fragen offen, um eine allgemeine Impfpflicht beschließen zu können: Davon zeigt sich die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, Christine Aschenberg-Dugnus, im BR24 Interview der Woche überzeugt. Sie bekräftigt damit ihre ablehnende Haltung gegenüber einer allgemeinen Impfpflicht. Ihrer Ansicht nach könnten die derzeit steigenden Infektionszahlen eine allgemeine Impfpflicht ohnehin überflüssig machen.

Niemand könne derzeit sagen, für welche Gruppen wie viele Auffrischungsimpfungen im Laufe des Jahres nötig seien, so die parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion. Sie geht davon aus, dass es spätestens im Herbst noch mal eine Impfempfehlung für Risikopatienten geben werde. Wenn es gelinge, eine hohe Impf- bzw. Boosterquote unter älteren Menschen und Risikopatienten zu erreichen, könne Deutschland die Pandemie ohne eine Impfpflicht für alle bis zum Jahresende überwinden.

FDP-Sprecherin: Omikron führt zu breiter Immunität

Omikron werde neben dem Impfen zu einer breiten Immunisierung in der Bevölkerung führen – deshalb würden inzwischen auch mehrere Virologen den Sinn einer allgemeinen Impfpflicht in Frage stellen, so Aschenberg-Dugnus.

Zudem müsse man erst mal abwarten, wie sich die ab März geltende Impfpflicht in Kliniken, Pflege- und Betreuungseinrichtungen auf die Impfquote auswirke.

Lauterbach ist anderer Meinung

Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht das entschieden anders und hofft mit einer breiten Mehrheit im Parlament schon im April oder Mai eine allgemeine Impfpflicht einführen zu können. Kommende Woche diskutiert der Bundestag über die Einführung einer solchen allgemeinen Impfpflicht.