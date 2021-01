FDP fordert "Qualitätsoffensive Digitale Bildung"

Für Matthias Fischbach, den bildungspolitischen Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, fängt das Problem schon bei den Schulbüchern an: Viel zu oft würden die einfach eingescannt, die Schülerinnen und Schüler müssten dann daheim Arbeitsblätter ausdrucken, per Hand ausfüllen, wieder einscannen. Er fordert interaktive und multimediale Inhalte für den Distanzunterricht, also zum Beispiel digitales Lernmaterial mit Videos, Animationen, Rätseln – damit die Schüler gerne und gut lernen.

Fischbach fordert deshalb, dass der Freistaat Lizenzen ausschreibt, Material ankauft, auch von Externen, die auf einem ganz anderen Level unterwegs seien als der derzeitige Schulstandard: "Es muss nicht jeder das Rad neu erfinden, wir müssen die Lehrerinnen und Lehrer damit unterstützen", sagt der FDP-Bildungspolitiker.

Rechtsanspruch auf Laptops & Co

Denn schon jetzt seien die Pädagogen oft überlastet – weil sie Material für den Distanzunterricht neu erstellen oder mühsam zusammensuchen müssen, so Fischbach. Die FDP fordert außerdem einen Rechtsanspruch auf digitale Endgeräte für Schülerinnen und Lehrer – und will einen qualitativ guten Distanzunterricht auch besser im bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz verankern. Auch, damit Schulen nach dem Ende der Pandemie noch Distanzunterricht anbieten können, wenn es sinnvoll ist. Die Freien Wähler im Landtag, denen auch der bayerische Kultusminister angehört, weisen die Vorwürfe zurück. Der Kultusminister habe schon längst Maßnahmen für guten Digitalunterricht umgesetzt.