FCN sorgt für Rekordverkauf bei Nürnberger Frühlingsfest

Der Süddeutsche Schaustellerverband hat nach 16 Tagen Frühlingsfest in Nürnberg ein positives Schlussfazit gezogen. Vor allem am Osterwochenende und in der zweiten Festwoche gab es gute Verkaufszahlen. Und der 1. FCN sorgte für einen Rekord-Samstag.