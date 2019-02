FCN in der Krise: Aufsichtsrat vertagt Personalentscheidung

Der Trainerposten beim 1. FC Nürnberg wackelt gewaltig, der Unmut gegen Michael Köllner wächst. Und auch die Kritik an Sportvorstand Andreas Bornemann nimmt zu. Am Sonntagnachmittag (10.02.19) trat der Aufsichtsrat des Clubs zusammen, bis in den Abend hinein wurde getagt. Eine Entscheidung über die Zukunft von Köllner und Bornemann wurde zwar nicht gefällt, doch könnte sich das womöglich schon bald ändern.

Kein Glück, und dazu noch Pech

Nach der 0:2 (0:1)-Niederlage am Samstag gegen Hannover 96 sind die Nürnberger wieder Tabellenschlusslicht in der 1. Fußball-Bundesliga. Für den FCN stand das wichtige Spiel gegen Mit-Kellerkind Hannover unter keinem guten Stern. Die Clubberer spielten nach der Roten Karte für Simon Rhein fast 80 Minuten zu zehnt auf dem Platz, das erste Gegentor fiel in letzter Sekunde der Nachspielzeit der 1. Halbzeit. So oder so sind zwölf Punkte nach 21 Spieltagen viel zu wenig.