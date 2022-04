FCN-Hooligans attackieren Fans und Ultras der SpVgg Fürth

Anhänger des 1. FC Nürnberg haben am Samstagabend Fans der SpVgg Greuther Fürth angegriffen und dabei mehrere Menschen verletzt. Etwa 250 Fürth-Fans und Ultras waren laut Mitteilung der Polizei und BR-Informationen am späten Abend mit dem Zug am Bahnhof Emskirchen im Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim angekommen. Demnach stürmten daraufhin mehrere vermummte Anhänger des FCN den Bahnsteig und attackierten die Fürther Fans. Laut Zeugen hätten die Angreifer "rot-schwarze Sturmhauben" getragen. Insgesamt soll der Überfall nur wenige Minuten gedauert haben, ehe die Angreifer durch eine Unterführung das Weite suchten.

Bundespolizei sucht Zeugen

Als die Polizei eintraf, waren die Angreifer bereits geflüchtet. Ein 24- und ein 27-Jähriger wurden "erheblich verletzt". Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch weitere Personen mussten sich in der Nacht in ärztliche Behandlung begeben. Die Nürnberger Bundespolizei ermittelt und bittet Zeugen und Opfer sich unter der Telefonnummer 0911/205551-0 zu melden. Auch Anwohner des Emskirchener Bahnhofs, die Angaben zu "fremden" Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich zu melden.