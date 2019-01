FCA vor Rückrundenstart: Caiuby fehlt, Sponsor WWK verlängert

Seit Sonntag ist der FC Augsburg zurück aus dem Trainingslager - nach einem freien Tag nahm die Mannschaft gestern Nachmittag die finale Vorbereitung auf den Rückrundenstart am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf in Angriff. Dabei trainiert der FCA mit seinem neuen von der TSG Hoffenheim ausgeliehenen Torhüter Gregor Kobel aber mal wieder ohne den Brasilianer Caiuby.

FCA-Profi Caiuby fehlt vor Rückrundenauftakt gegen Düsseldorf

Wie schon im Sommer hat Caiuby seinen Heimaturlaub in Brasilien verlängert und damit den wichtigsten Teil der Vorbereitung – das Trainingslager – verpasst. Auch gestern Nachmittag beim Training an der Augsburger Arena wurde er nicht gesichtet. Teamkollegen wie Philipp Max sind mittlerweile schwer genervt.Trainer Manuel Baum hatte zuletzt eine "härtere Gangart" in Disziplinfragen angekündigt. Philip Max erklärte, es gehe um Dinge wie Pünktlichkeit und das Gespräch innerhalb der Mannschaft. "Das sollte Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Mannschaft sein. Das ist auch das, was uns über die Jahre ausgezeichnet hat", sagte Max. Wie die Wiedereingliederung des Brasilianers unter diesen Bedingungen funktionieren soll, bleibt abzuwarten.

Training in Augsburg ohne Fans

Bis Samstag wird mit oder ohne Caiuby unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainiert. Die Mannschaft soll sich voll und ganz auf den wichtigen Rückrundenstart gegen Fortuna Düsseldorf konzentrieren, denn der FCA steckt im Abstiegskampf. Der Verein steht in der Bundesliga auf Tabellenplatz 15 - Düsseldorf auf 14.

WWK verlängert als Sponsor – Millionen fließen in Nachwuchsprojekt

Unterstützung bekommt der FC Augsburg weiterhin vom Werbepartner WWK. Der Versicherungskonzern verlängerte nach FCA-Angaben bis 2030 als Trikotsponsor. Außerdem wird die WWK die Namensrechte am FCA-Internat. Das Projekt soll bis zu 8 Millionen Euro kosten. Wie der FCA mitteilte, benötigt er dafür nun keine Fremdfinanzierung mehr. Der Verein kann das "für den Nachwuchsbereich elementar wichtige Projekt ab sofort angehen", so FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. Rund 20 Nachwuchsfußball-Talente sollen dort ab dem Jahr 2020 trainieren und wohnen.