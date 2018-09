FCA startet mit zehn Millionen Euro Gewinn ins Jubiläumsjahr

Nur in der bisher einmaligen Europaleague-Saison 2015/2016 war der Gewinn noch höher. Wie Finanzgeschäftsführer Michael Ströll am Abend auf der Jahreshauptversammlung ausführte, schließt der FCA die Saison 2017/2018 mit einem Umsatz von knapp 91 Millionen und einem Gewinn von 10,464 Millionen Euro ab. Größter Einnahmeposten dabei sind traditionell die TV-Gelder: In dieser Tabelle, die sich nach dem sportlichen Erfolg der letzten Jahre berechnet, liegen die bayerischen Schwaben mit 48 Millionen Euro mittlerweile auf Platz elf, dementsprechend selbstbewusst trat Präsident Klaus Hofmann vor die rund 600 Vereinsmitglieder in der Augsburger Arena.

Lob für sportliche Entwicklung und Ziele

Hofmann lobte vor allem die sportliche Entwicklung: "In der Bundesliga haben wir vor acht Jahren mit 15 bis 16 Millionen Euro Spieleretat angefangen, jetzt haben wir das verdoppelt. Das war bitter nötig und man sieht es auch an der Qualität auf dem Platz." Ziel des Vereins sei aber auch künftig die Entwicklung von Nachwuchsspielern, daher soll noch in diesem Jahr mit dem Bau des Nachwuchsinternats begonnen werden.

Turbulenter Fan verursacht Zwischenfall

Die Jahreshauptversammlung verlief harmonisch und weitestgehend einstimmig, begann allerdings turbulent: Ein Fan protestierte lautstark gegen die Anwesenheit eines lokalen AfD-Politikers. FCA-Präsident Hofmann reagierte jedoch gelassen und versicherte:

"Der deutsche Fußball hat, so wie ich ihn kennengelernt habe, null Tendenzen zum Rassismus und Sie dürfen mich beim Wort nehmen: Sowohl der FC Augsburg als auch ich werden dafür kämpfen, dass das auch so bleibt." FCA-Präsident Klaus Hofmann

Niederlage und Verletzungen

Sportlich läuft es beim FC Augsburg nach der Niederlage in Mainz nicht mehr ganz so rund: Torschütze Dong-Won Ji verletzte sich beim Jubeln und fällt mit einer Innenbandverletzung im Knie wochenlang aus, der Einsatz von Innenverteidiger Martin Hinteregger am Samstag gegen Werder Bremen ist wegen einer Prellung fraglich. Wenigstens kehrte Stürmer Alfred Finnbogason gestern Nachmittag zumindest teilweise wieder ins Mannschaftstraining zurück, am Wochenende wird er Trainer Manuel Baum allerdings nicht zur Verfügung stehen.